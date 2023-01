Intervista d’impatto e piena di emozioni quella di Valentina Persia a Verissimo. La comica e attrice romana ha parlato ampiamente del compianto compagno Salvo, architetto scomparso a soli 43 anni. Con lui ha vissuto un’intensa storia d’amore, prima che venisse stroncato da una malattia cardiaca nel 2004. A 43 anni, nel 2015, è poi diventata madre di due gemelli, Lorenzo e Carlotta, nati grazie alla fecondazione in vitro. Innanzi a Silvia Toffanin si è raccontata con garbo, umanità e lodevole dignità. A un certo punto del racconto, la conduttrice è crollata, lasciandosi andare alle lacrime; è successo nel momento in cui la Persia ha citato sua madre.

“Grazie a Salvo ho capito cosa vuol dire amare, per me è stato uno shock averlo perso. Ma io continuo a sorridere, lui mi ha detto di continuare a ridere e a far sorridere. Glielo ho promesso e mi viene facile farlo”, ha spiegato la cabarettista capitolina che ha subito aggiunto: “Era una persona buona, soffro perché è morto a 42 anni e aveva una vita davanti. Aveva una cardiopatia congenita. Auguro a tutti di vivere un amore così“. La padrona di casa di Verissimo, evidentemente toccata dal racconto dell’ospite, ha chiesto: “Come si supera una cosa così?”.

“Non si supera, un amore finito non è un amore interrotto. Resta amore per sempre”, la risposta onesta di Valentina. La commozione della Toffanin si è fatta sempre più intensa. La Persia ha proseguito, nominando la madre della conduttrice, la cui scomparsa ha segnato profondamente la sua vita. La presentatrice, infatti, ha dichiarato in alcune occasioni di non aver mai metabolizzato del tutto il lutto. “Spero – ha scandito Valentina – che quando amo una persona sia sempre orgogliosa di me. Credo così che la tua mamma è e sarà sempre orgogliosa di te, è comunque un amore“.

Udite queste parole la Toffanin è scoppiata a piangere. La situazione in studio si è ribaltata rispetto a ciò che prevede il ‘protocollo’, con l’ospite che è passata a dare conforto alla presentatrice: “Scusami se mi sono permessa, io ti seguo tantissimo, non vergognarti mai di quelle lacrime, le lacrime fanno parte dell’amore. Io piango spesso e il pianto è una dedica d’amore che purifica l’anima”. “Hai ragione”, ha chiosato la compagna di Pier Silvio Berlusconi, con la voce rotta dal pianto e attanagliata dal dolore.

Spazio poi alla scelta di Valentina di diventare madre a 43 anni. L’attrice ha invitato a fregarsene delle critiche e del pensiero retrogrado di alcune persone. Quindi ha snocciolato un aneddoto sul tema: “Una persona vicino a casa mi ha detto: “Ci hai messo troppo tempo a diventare mamma a 43 anni”. Io le ho detto: “Se mi portavi tuo marito facevo prima””. Applausi scroscianti in studio.

Infine è stata trasmessa una dolce lettera che i figli hanno dedicato a mamma Valentina. Uno scritto zeppo di amore e di stima nei confronti del genitore. Stavolta è stata la Persia a commuoversi e a versare lacrime d’amore.