Crollo di Federico Fashion Style: il down e la corsa in ospedale

Ancora problemi per Federico Fashion Style. Il noto hairstylist, in passato anche concorrente di Ballando con le Stelle, è stato ricoverato in ospedale a Roma. Una Instagram story, pubblicata qualche ora fa sul suo profilo, mostra la sua mano con una flebo. “Sto bene, tranquilli è solo un crollo. Ma i crolli fanno più forti le persone!” spiega lui nella storia, promettendo di raccontare ulteriori dettagli a tempo debito.

Lavoro a gonfie vele, vita privata turbolenta

Se il lavoro da hairstylist procede in modo spedito, non sembra si possa dire lo stesso per quanto riguarda la vita privata. Federico, com’è già noto, ha interrotto la sua relazione con l’ex fidanzata, Letizia Porcu. Da quel momento, tuttavia, sono iniziate le questioni per l’affidamento della figlia.

Sembra ci siano molte turbolenze nella vita privata di Federico Lauri, detto Federico Fashion Style. A detta sua, inoltre, pare che la moglie gli stia impedendo di vedere la figlia. Nella Instagram Story citata in precedenza, aveva parlato anche di accuse gravi e inaccettabili, mosse solo a scopo di soldi. Federico non si sbilancia oltre, rimanendo sul vago, non indicando chi ha mosso tali accuse e non dando modo di comprendere di più su ciò che concerne la sua vita privata.

La storia con Letizia: dalla fine del rapporto allo scontro

Eppure, quando i due annunciarono la fine del loro rapporto, sembrava che avrebbero continuato a rispettarsi e a rimanere in buoni rapporti. Federico, tempo fa, aveva confessato come tra i due non ci fosse più attrazione e che erano rimasti insieme solo per il bene della figlia. Qualcosa, tuttavia, sembra essersi rotto nei mesi a venire, portando alla situazione attuale, con Federico che inizia ad avere dei crolli.

Letizia Porcu, dopo la separazione con Federico, si è rifatta una nuova vita e ha voltato pagina. Nella sua quotidianità c’è un nuovo amore: Vincent Arena, produttore musicale. Lauri si era detto contento per l’ex compagna, pur dubitando della sua felicità. Nonostante ciò, durante un’intervista al settimanale Nuovo, aveva dichiarato di continuare a provare dell’affetto per Letizia: “Per me lei sarà sempre la persona più importante della mia vita” disse. Rimane da capire come evolverà la situazione tra Federico e l’ex compagna, con in mezzo la loro bambina. Non sappiamo, ad oggi, se i due continueranno la via dello scontro o sceglieranno di trovare un punto d’incontro.