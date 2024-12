Critiche amare per Guaccero: da ‘vomito’ combo Ballando-Sanremo

Il 2024 per Bianca Guaccero si sta concludendo nel migliore dei modi, prima con la vittoria di Ballando con le stelle e un nuovo amore nella sua vita, poi con la partecipazione ufficiale al Festival di Sanremo come conduttrice del Prima Sanremo. Ciò che sta accadendo nella sua vita è senza dubbio una svolta sotto ogni punto di vista, eppure, c’è chi non ha visto di buon occhio tutto ciò, anzi, sui social qualcuno ha commentato il fatto in malo modo.

Bianca Guaccero vincitrice di Ballando con le stelle

Giovanni Pernice e Bianca Gaccero hanno vinto l’ultima edizione di Ballando con le stelle, coronando un sogno. Il ballerino e la conduttrice hanno conquistato la giuria e milioni di telespettatori che li hanno seguiti e supportati nel corso delle puntate ed hanno fatto il tifo per loro. Non solo, galeotta è stata la pista da ballo che li ha fatti incontrare e innamorare. Oggi, infatti i due stanno ufficialmente insieme e non si nascondono più.

Scelta per Prima Sanremo

Dopo la vittoria di Ballando con le stelle, Bianca Guaccero ha ufficializzato anche la sua presenza al Festival di Sanremo. Infatti, Carlo Conti l’ha scelta come conduttore del Prima Sanremo. Tuttavia, tale decisione ha scatenato una reazione insolita tra il pubblico che non ha potuto fare a meno di commentare la situazione. Il suo ritorno televisivo ha sollevato non poche perplessità tra i telespettatori che non hanno potuto fare a meno di chiedersi: è stato tutto preparato?

La reazione del pubblico

Che Bianca Guaccero sia una conduttrice affermata non vi è dubbio, ma è soltanto il suo talento e il suo carisma che l’hanno portata a scalare la vetta del successo negli ultimi mesi? I telespettatori sono perplessi tanto che in molti hanno ipotizzato che niente è avvenuto in modo casuale e che ciò faccia parte di una mossa strategica per lanciarla di nuovo nel mondo della conduzione televisiva.

“Avete fatto di tutto per farla risorgere dai”, qualcuno ha scritto su X, qualcun altro ha aggiunto: “Al Prima Sanremo no, solo perché ha vinto Ballando…che vomito”.

Dall’altra parte, invece, c’è chi la sostiene e ritiene che la scelta di Carlo Conti sia stata giusta visto che si tratta di una conduttrice valida e affermata. Senza dubbio, la Guaccero ha saputo sfruttare al meglio le opportunità che negli ultimi mesi le sono capitate, facendosi notare per la sua grinta e professionalità. Tuttavia, le perplessità del pubblico restano ed ora bisognerà capire se la presentatrice sia veramente in grado di sostenere il mondo della kermesse. Saranno sempre i telespettatori a giudicare il suo lavoro sul campo.