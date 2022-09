Cristina Tomasini, vita da single. La giovane, per la prima volta dopo la rottura sentimentale, ha parlato esplicitamente di Francesco Oppini, con il quale ha vissuto una lunga e intensa love story giunta al capolinea pochi mesi fa. Da allora si è trincerata dietro un impenetrabile silenzio, medesimo atteggiamento assunto dal telecronista sportivo il quale, nel frattempo, si è legato a un’altra donna, Francesca, avvenente bionda. In queste settimane, qualche indizio lasciato sui sui social dalla stessa Tomasini aveva fatto intendere che, nonostante la fine della relazione, con Oppini e la sua famiglia era rimasta in buoni rapporti. Alba Parietti ha continuano a piazzare dolci commenti sotto ai suoi post, Francesco non ha mai smesso di seguirla su Instagram, gesto ricambiato dalla stessa Cristina. Ora, per la prima volta, arriva la conferma della diretta interessata che da poco ha fatto rientro dall’America: con l’ex non si è lasciata tumultuosamente.

Cristina si è concessa un viaggio da sogno di recente. Ha fatto i bagagli ed è volata negli States dove ha fatto tappa a Chicago, a New Orleans e alle Bahamas. Il tutto è stato documentato sui social, dove alcuni fan hanno provato a carpire qualche informazione in più sulla vita da single della loro beniamina. Qualcuno le ha chiesto che lavoro faccia per potersi permettere una vacanza oltreoceano da sogno. Secca e zeppa di umiltà la risposta della donna, che ha raccolto il plauso di diversi followers. “Ho un lavoro normale, un mutuo, una casa da mantenere, ecc. Sacrifici e risparmiando mi sono regalata questo viaggio importante”, ha chiosato.

Spazio poi al capitolo Oppini e alla smentita relativa a un suo presunto fidanzamento. Un paio di fan le hanno scritto che è bello vedere i posti meravigliosi offerti dal globo terracqueo e che dovrebbe essere felice di non fare più la spola tra Ibiza e Courmayeur (luoghi che frequentava abitualmente con Francesco). Inoltre è stato insinuato che avrebbe trovato un nuovo principe azzurro. Cristina ha replicato da signora, lasciando chiaramente intendere che ha ancora stima dell’ex e che non c’è alcuna dolce metà al suo fianco in questo momento.

“Non è arrivato alcun principe azzurro. Sono una donna autonoma, indipendente e con i piedi ben saldi a terra”, ha sottolineato la Tomasini, che ha aggiunto: “Ibiza e Courmayeur sono due posti che porterò per sempre nel cuore, e di tutto ciò devo solo dire grazie a Francesco”.