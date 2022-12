Tempo di bilanci per Cristina Tomasini, l’ex fidanzata di Francesco Oppini. I due hanno deciso di chiudere la loro lunga love story quest’anno. Riservatezza assoluta sui motivi che hanno condotto la relazione su un binario morto. Non si sa chi ha lasciato chi e perché. Quel che invece è certo è che il telecronista sportivo ha ritrovato l’amore tra le braccia di Francesca Viverit, donna lontana dal mondo dello spettacolo. Cristina invece è single. Tramite un post su Instagram pubblicato il 31 dicembre, ha fatto un bilancio degli ultimi dodici mesi, parlando di un “anno bello tosto” e di perdoni da lei fatti relativi ad errori imperdonabili.

“Osservo quest’anno che sta per concludersi e devo ammetterlo, caro 2022, che sei stato un anno bello tosto ma tremendamente bello. Un anno di cambiamento, di rinascita, di amicizia, di viaggi e di tanto amore. Ho perdonato con classe errori imperdonabili, ho stretto nuovi legami e rafforzato di vecchi, ho gridato di gioia e riempito i miei occhi di meraviglia. Grata per tutto ciò che mi hai dato”. Questo il messaggio di riflessione attraverso il quale la Tomasini ha deciso di archiviare il 2022.

Nulla più è stato aggiunto. A chi si è riferita nel parlare di errori imperdonabili ma perdonati? Il mistero resta. Chi si è fatta viva per commentare le parole della donna è stata Alba Parietti, madre di Oppini, che ha conservato un ottimo legame con Cristina nonostante la fine della love story con il figlio. “Perdonare è perdonarsi – ha scritto la conduttrice torinese -, guardare avanti e vivere felici. Tu sei una persona piena di grazia e dignità e lo dimostri con lo stile che ti rende sempre più bella ed elegante. Ti voglio bene, buon anno Cristina”.

“Grazie Alba, le tue parole sono sempre preziose. E con tutto il bene che ti voglio ti auguro un anno nuovo”, la risposta della Tomasini alla showgirl. Come già sottolineato, tra le due donne è rimasto un rapporto di profonda stima e rispetto. Non si sa nulla invece se lo stesso legame è rimasto tra Oppini e l’ex. Da quando si sono detti addio hanno tenuto entrambi le bocche cucitissime circa le loro vicende personali e non hanno lasciato trapelare quasi nulla.

Non hanno nemmeno mai detto di essersi lasciati. La prova che la love story si era conclusa è prima arrivata da alcune risposte della Tomasini su Instagram ai suoi fan, poi, in modo plastico, quando Oppini è uscito allo scoperto con la nuova compagna Francesca. Per quel che riguarda Cristina, dopo la rottura, ha continuato a fare la vita che ha sempre fatto, ossia una vita nel segno della riservatezza e lontana dai riflettori dello spettacolo. Al pari di Oppini, non ha mai rilasciato alcuna intervista per raccontare la parabola della sua vicenda personale.