Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, è tornata ancora una volta a “Verissimo” per parlare della sua nuova vita dopo aver lasciato l’ordine delle Orsoline e del suo nuovo progetto musicale. Diventata nota al grande pubblico con la vittoria a “The Voice” nel 2014, Cristina ha ripreso in mano la sua carriera e ha cantato il suo nuovo singolo “La felicità è una direzione”, in cui parla di questa nuova fase della sua vita. Con tanto di ballerini e coreografia, l’ex suora è tornata sul palco come una vera pop-star. Dopodiché, si è fatto riferimento anche alla sua prossima partecipazione a “L’Isola dei Famosi”. Alcune settimane fa, infatti, il nome di Cristina è apparso tra quelli dei papabili naufraghi che partiranno per l’Honduras a partire dal 17 aprile. “Ci vedremo presto per parlare di una nuova avventura credo, mistero!”, ha esclamato la Toffanin prima di salutarla. Al che, è arrivata la replica, tra le risate, della Scuccia: “Non lo sappiamo”. Insomma, nonostante non abbiamo confermato direttamente la notizia, la partecipazione dell’ex Suor Cristina al reality pare ormai certa.

Cristina Scuccia parla dell’amore

L’ex Suor Cristina è stata intervistata nuovamente da Silvia Toffanin e ha raccontato come sta vivendo questa nuova tappa della sua vita. La 34enne ha rivelato di sentirsi molto serena e di aver intrapreso un percorso di crescita personale che non aveva mai affrontato prima. Nella vita, ha raccontato, è sempre stata protetta da altre persone – prima dalla famiglia e poi dalle sue Consorelle – e, per questo, sta finalmente imparando a contare solo su se stessa. A tal proposito, la conduttrice le ha chiesto se per caso ci fosse qualcuno di speciale nella sua vita. La cantante ha rivelato di avere dei corteggiatori, a cui però, al momento, non sta prestando attenzione. In questa fase della sua vita, preferisce stare da sola e pensare solamente a se stessa. Chissà se, in Honduras, troverà qualcuno che le farà battere il cuore.

I naufraghi de “L’Isola Dei Famosi”

Secondo le indiscrezioni lanciate da Tv Blog, i naufraghi de “L’Isola dei Famosi” per ora sono 15: Elga e Serena Enardu, Cristopher Leoni

Gian Maria Sainato, Marco Predolin, Cristina Scuccia, Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini, Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Gianmarco Onestini, Helena Prestes, Fiore Argento, Claudia Motta, Giulia Salemi e Marco Mazzoli.