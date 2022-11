Il comportamento di Antonino Spinalbese dentro la Casa del Grande Fratello Vip sta facendo molto discutere anche al di fuori dalle mura di Cinecittà. L’hair stylist ha intrattenuto relazioni di diverso tipo con tre sue coinquiline: Ginevra Lamborghini, Sofia Giaele De Donà e Oriana Marzoli. Con la prima c’è stato un feeling mentale che non è sfociato in nulla di concreto perché dopo !5 giorni la ragazza è stata squalificata. Con la seconda stava iniziando un qualcosa di più serio ma essendo sposata è tornata sui suoi passi e infine, l’unica con cui ha avuto qualcosa di intimo è stata la venezuelana.

Il comportamento di Spinalbese che ha fatto più discutere è stato l’aver chiuso con Oriana poco dopo esserci stato a letto. Molti lo hanno ritenuto un modo di fare maschilista, ossia il tipico maschietto che conquista la donna per il suo piacere per poi abbandonarla. A sorpresa tra quelli che la pensano così c’è Cristina Quaranta, anche lei ex gieffina di questa settima edizione. A sorpresa perché l’ex ragazza di Non è la Rai era molto amica nella Casa di Antonino.

La Quaranta ha digitato un tweet di fuoco contro l’amico:

“Gli uomini usano e poi scaricano… Ma noi donne passiamo sempre per delle put***ne! Senza parole…”.

Sotto questo tweet è intervenuta a sorpresa l’opinionista del programma Sonia Bruganelli che ha risposto con altrettanta veemenza:

“Dai Cristina sei più intelligente di così. Questa cosa dove gli uomini sono predatori e le donne prede squalifica il genere femminile”.

Gli uomini usano e poi scaricano….Ma noi donne passiamo sempre per delle Puttane!…..senza parole. — Cristina Quaranta (@cri_quaranta) November 29, 2022

Con questo commento la moglie di Paolo Bonolis ha fatto capire di non aver minimamente cambiato idea rispetto alla puntata di ieri, nella quale aveva sollevato un polverone social con la sua difesa di Spinalbese. Finirà qua il botta e risposta tra le due o ci sarà un’ulteriore scambio di opinioni?

Ieri, 28 novembre, in prima serata nella puntata del GF Vip 7 la produttrice televisiva non era stata affatto tenera nei confronti dell’influencer venezuelana. Mentre la ragazza era in lacrime per il rifiuto di Spinalbese, la Bruganelli ha detto di non credere alle sue lacrime. Secondo lei piangeva per la brutta figura fatta e non perché gli importava dell’uomo. Addirittura l’ha definita imbarazzante. A difendere la vippona è scesa in campo Giulia Salemi sbottando: “Trattare una donna così è incommentabile!“.