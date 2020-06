Cristina Plevani e la notte con Taricone al GF: la bresciana fa chiarezza

View this post on Instagram

#repost #chetrash 20 anni fa 10 perfetti sconosciuti, presi da varie province italiane, sono diventati noti solo per essersi mostrati chiusi in una casa. Per qualcuno erano degli idoli da osannare. Più che 20 anni fa, era una società fa. Mode e costumi diversi. Gusti diversi E soprattutto una televisione diversa. Sarebbe facile guardare il video e sparare a zero. Invece no. Penso. Se sono diventata "famosa" io, perché non dovrebbe sfruttare l'occasione lei? Chi sono io per esprimermi contro? Certo, non mi piace e nemmeno la seguo. Lei rispecchia il gusto dei cultori del tash. Domanda e offerta. Lei è l' offerta alla vs domanda. Qualcuno sicuramente dirà che non c'è paragone. All'epoca anche noi eravamo trash per qualcuno, solo che ora l'asticella si è alzata. L'avete alzata voi. Fine pensiero. #televisione #trash #moda #idoli