Cristina Plevani, no sacrosanto al “parrucchiere fashion”: la vicenda

Cristina Plevani, che vinse lo storico Grande Fratello 1 nel 2000 e che in passato è stata in diversi frangenti ospite nei talk show di Barbara d’Urso, ha ricevuto di recente una proposta di lavoro per un programma. In realtà, più che di proposta di lavoro, bisognerebbe parlare di proposta di partecipazione in quanto non sarebbe previsto alcun compenso. Di quale trasmissione stiamo parlando? L’ex gieffina non lo ha specificato chiaramente, ma dalle sue esternazioni, quasi senza dubbio, sembra essersi riferita a uno degli show che vedono protagonista l’hair stylist dei vip Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri.

Cosa è accaduto di preciso? Ecco il racconto della Plevani tramite un tweet pubblicato sul social X nelle scorse ore. “Mi hanno mandato sms per partecipare al programma del parrucchiere fashion… se voglio partecipare. Hanno chiamato me? Praticamente so di naftalina. Messi male a ospiti? In effetti dovrei andare a gratis, no budget. Va bene tutto, ma così sfig*ta no dai”. Così la vincitrice del Grande Fratello 1. A chi si è riferita scrivendo il “parrucchiere fashion”?

Tutto spinge a credere che la persona in questione sia appunto il già citato Federico Fashion Style che, tra l’altro, pochi giorni fa è stato pizzicato da Striscia la Notizia Il tg satirico di Antonio Ricci, tramite le testimonianze di alcune clienti, ha gettato ombre sull’hair stylist, in particolare su alcune pratiche circa il modo di svolgere la sua professione. Il diretto interessato ha smentito il tutto promettendo querele.

Tornando alla Plevani, apprezzabile il tono autoironico della bresciana che si è pure auto schermita con quel “so di naftalina”. In realtà, a 52 anni è in forma splendida ed ha energia da vendere, almeno a valutare dai video che posta su Instagram del suo lavoro da istruttrice di nuoto.

Per quel che riguarda la proposta di partecipazione gratuita nel non meglio specificato programma, il suo discorso non fa una piega: che ci vada qualcun altro a fare l’ospitata gratis. Vero è che c’è gente che, pur di andare in tv 5 minuti, farebbe carte false e potrebbe addirittura dire di sì anche senza ricevere alcunché. Ma è altrettanto vero che ci sono persone, come appunto la Plevani, che, per usare le sue parole, non sono “così sfig*te” da accettare qualsiasi offerta.