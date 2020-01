Cristina Plevani: Licia lasciata dalla fidanzata, i dubbi della bresciana

Cristina Plevani, Licia Nunez lasciata via social dalla fidanzata Barbara: la bresciana interviene, cosa non le torna della decisione

Al Grande Fratello Vip, nelle scorse ore, è scoppiato un nuovo caso sentimentale che farà molto discutere. Anzi, sta già facendo molto discutere: Barbara, la fidanzata di Licia Nunez, ha di fatto mollato l’attrice via social. Nella fattispecie, con un post, l’imprenditrice ha preso le distanze da Licia e le ha dato il ben servito. Sulla vicenda è intervenuta Cristina Plevani, la storica vincitrice del primo Grande Fratello. E secondo la bresciana ci sarebbe qualcosa che non torna a proposito dell’addio consumatosi sul web (tra l’altro all’insaputa della diretta interessata, la Nunez). Seconda la Plevani, la ‘mossa’ di Barbara avrebbe un secondo fine.

“Muoviamo un po’ le acque per far parlare, adoro!”

Senza dubbio il caso Barbara-Licia sarà trattato nel prime time guidato da Alfonso Signorini. E a proposito di tv e riflettori, Cristina ha le idee chiare. Con una Stories pubblicata su Instagram, ha lasciato intendere a chiare lettere e senza troppo girarci attorno di non essere per nulla convinta dell’addio social di Barbara. Dunque? Il motivo di tale atteggiamento da dove scaturirebbe secondo lei? Semplice: dalla ricerca di visibilità. “Muoviamo un po’ le acque per far parlare, adoro!” , il commento della vincitrice della prima edizione del GF in merito al post con cui Barbara ha piantato in asso la Nunez.

Il post con cui Barbara ha lasciato la compagna Licia

“Licia Nunez, da quando sei entrata nella Casa del GF non è mai stato facile capire i tuoi racconti. Ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire e tu l’hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre… ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso“. Questo il post scritto da Barbara su Instagram, social utilizzato per dire addio a Licia. E ora che succede? Che piega prenderà tale situazione?