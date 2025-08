Cristina Plevani, hater senza freni: “Non sei sana”. La replica che spiazza tutti

Cristina Plevani nel mirino. Dal trionfo nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, il web non le ha fatto sconti: c’è chi la celebra e chi, invece, non perde occasione per criticarla aspramente. Recentemente, un commento velenoso apparso sotto uno dei suoi post ha riacceso la discussione. Un utente l’ha attaccata duramente, ma lei non è rimasta in silenzio. Ha deciso di rispondere pubblicamente con un lungo sfogo: parole dirette, cariche di amarezza ma anche di consapevolezza.

Cristina Plevani, il botta e risposta con un hater

Mai nemica delle donne, ma certo non tutte le persone mi piacciono. Non mi piaci, non mi piace quello che dici e come lo dici, quel tuo modo passivo-aggressivo che hai. Non sei assolutamente sana e si evince dal modo che hai di fare, sei fredda e dura. Nel tuo DNA non c’è gentilezza verso nessuno, avrai i tuoi motivi ma non è detto che noi spettatori dovremmo digerirti per forza. Detto questo, amo le donne risolte, non le femmine che a 50 anni ancora non hanno un loro perché e sono prive di gentilezza.

È questo il durissimo commento comparso sotto un post di Cristina Plevani, firmato da una donna che non ha usato mezzi termini per attaccarla. Parole pesanti che non sono passate inosservate, e alle quali la vincitrice de L’Isola dei Famosi ha risposto senza tirarsi indietro. Plevani ha infatti pubblicato lo screenshot del messaggio e ha replicato con un lungo sfogo.

Non puoi non riflettere leggendo queste parole. Il non piacere lo metto in conto. Su un social poi dove la cattiveria e l’ignoranza regna sovrana. Spesso i commenti che leggo, quelli negativi, hanno un livello di maturità pari allo zero. Li leggi, guardi chi te li scrive, sorridi e vai oltre. Questo è un commento bello pesante, un giudizio duro. Sia chiaro, non mi scalfisce. Le sue parole sono talmente lontane dalla mia persona che non mi sento toccata nel vivo o sul personale. Più che giudicata sembro quasi condannata ad essere una persona spregevole, senza cuore e sentimenti. Ripeto, nulla di più lontano dalla mia persona, e in me non c’è nessun dubbio che faccia vacillare il mio pensiero, il mio essere, non mi devo giustificare e non starò nemmeno qui a descrivere che persona sono… Ma davvero il vedere qualcuno in un reality vi dà la presunzione di conoscere chi state guardando e di giudicarlo sul personale? Le lascio il suo pensiero. È comunque un pensiero scritto su un social e lo metto al pari di tanti altri… parole scritte che si confonderanno con tante altre parole.

Plevani non si lascia scalfire. Con la grinta e l’autenticità che l’hanno sempre contraddistinta, ha scelto di rispondere a testa alta, senza cadere nelle provocazioni. Ancora una volta, ha dimostrato di non avere paura di esporsi, anche quando le critiche si fanno pesanti.