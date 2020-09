Cristina Plevani e Salvo Veneziano del Grande Fratello hanno fatto pace

È arrivata la pace tra Cristina Plevani e Salvo Veneziano, ex concorrenti del Grande Fratello. In particolare, il pubblico ha spesso visto i due scontrarsi animatamente sui social. Attualmente i loro rapporti non erano per nulla buoni, anzi. La guerra social è iniziata quando l’ex gieffino siciliano ha fatto un commento poco carino, durante una diretta su Instagram con Marina La Rosa. Ovviamente Cristina non ha potuto fare a meno di rispondere e da qui ha preso inizio una guerra abbastanza dura sui social. Ora ad annunciare che è finalmente arrivata la pace è Salvo. L’ex concorrente, che lo scorso anno ha avuto la possibilità di entrare nuovamente – anche se per pochissimo tempo – all’interno della Casa più spiata d’Italia, dà un bell’annuncio ai fan. A causa di alcune sue forti dichiarazioni, fatte nei confronti di Elisa De Panicis, Salvo è stato espulso dal programma. Quanto accaduto nei mesi scorsi sembra ormai un lontano ricordo per Salvo, che ora fa finalmente pace con Cristina!

Cristina Plevani e Salvo Veneziano, arriva la pace per i due ex concorrenti del Grande Fratello

Dopo “guerre e fiamme” è arrivata la pace tra Cristina Plevani e Salvo Veneziano. Quest’ultimo condivide, inaspettatamente, una foto che lo ritrae proprio insieme a colei con cui ha dato vita a vari scontri sui social. Gli utenti che li seguono non possono dimenticare il gesto compiuto, diverso tempo fa, dal siciliano sui social. Una mossa, la sua, che ha creato il caos su Instagram. Oggi Salvo spiega che, quando due persone sono legate, le cose possono essere risolte. Ed è proprio quello che è accaduto tra lui e Cristina. A detta di Veneziano ci possono essere delle piccole incomprensioni, ma la cosa importante è essere maturi per riuscire superarle. Un messaggio davvero inaspettato quello condiviso in queste ore da Salvo, visti gli scontri social dei mesi scorsi.

Cristina Plevani e Salvo Veneziano hanno fatto pace dopo gli accesi scontri sui social

Salvo Veneziano fa sapere ai fan di aver fatto pace con Cristina Plevani, ma molti utenti non prendono bene la notizia. Sono diversi coloro che accusano i due ex concorrenti del Grande Fratello di essere falsi. Ci sono comunque molti altri fan che sono davvero molto felici di vederli nuovamente vicini e in buoni rapporti, tanto che sotto il post condiviso da Salvo è possibile notare vari commenti positivi. La pace pare sia arrivata proprio ieri, durante la reunion dei concorrenti della prima edizione del Grande Fratello a Domenica Live.