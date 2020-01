Cristina Plevani ancora contro il GF. “Pietro? Perché ho lasciato lo studio”

Cristina Plevani, altro affondo sul GF Vip. La donna bresciana è un fiume: “Ci sono concorrenti di serie B”. Spazio poi a Pietro Taricone (“Ecco perché ho lasciato lo studio di Barbara d’Urso”) e a Salvo Veneziano (“Ognuno ha avuto quello che voleva”)

Cristina Plevani è un fiume: la vincitrice del primo storico Grande Fratello, dopo essere stata ospite ieri sera a Live – Non è la d’Urso (ha lasciato lo studio perché troppo toccata da un video del compianto Pietro Taricone), nelle scorse ore è balzata su Instagram, scrivendo un lungo post dove ha voluto fare ulteriore chiarezza sui temi caldi attuali orbitanti attorno al reality di Canale 5. La bresciana è tornata a chiarire la sua posizione su Salvo Veneziano, oltreché a scagliarsi contro le scelte operate dal programma. Inoltre, ha voluto rimarcare il motivo che l’ha portata a lasciare lo studio del talk di Mediaset.

“Hanno scelto Salvo (e gli altri) come rappresentanza delle vecchie edizioni? Io non mi sento rappresentata”

“Ho espresso il mio pensiero ma non come volevo. Anche il tono l’ho alzato, e non volevo. La mia riflessione riguardo alla vicenda Salvo è più ampia”, ha esordito Cristina sui suoi profili social, riferendosi alla sua ospitata da Barbara d’Urso. “L’ho difeso – ha raccontato – e lo difendo dall’etichetta di mostro o orco, come è stato definito in un articolo. Quando è stato scelto lui tra tanti mi sono chiesta il perché, poi vedendo e ascoltando ho pensato ‘ecco perché’.” A questo punto la Plevani ha affondato sulle decisioni del reality in merito al cast: “Salvo parla così. Lo faceva 20 anni fa e lo fa tutt’ora. Lo so io e chi lo conosce da allora. Hanno scelto lui (e gli altri) come rappresentanza delle vecchie edizioni? Spero di no. Io non mi sento rappresentata”. Finita qui? No.

La Plevani contro le scelte del reality

“Il bello di vedere parte della storia del Grande Fratello varcare ancora quella porta era bello per vedere la differenza, conoscere gli uomini di oggi. Invece la differenza non c’è stata”, ha proseguito Cristina, spezzando poi una lancia a favore degli ‘highlander’ gieffini: “Ammetto anche che non hanno avuto modo di dimostrare nulla perché la percezione è che abbiano dato loro poche possibilità di mostrarsi. Il trattamento loro riservato mi ha fatto storcere parecchio il naso, come se fossero concorrenti di serie B.” Spazio ancora a Salvo: “Non è un orco, non è un violento, ha sbagliato.”

“Commuovermi per Pietro lo trovavo fuori luogo nei confronti di chi ha più diritto di me di piangerlo”

Sempre riferendosi alle frasi incriminate che hanno portato Veneziano all’eliminazione, la Plevani ha dichiarato: “Qui siamo in televisione e abbiamo una responsabilità. Ma questa responsabilità non fa audience e ascolti. Ammetto. Scritto questo, credo si possa dire passo e chiudo”. La bresciana però non ha chiuso affatto: “Alla fine ognuno ha avuto quello che voleva: gli ascolti del programma, argomenti da trattare in altri programmi e Salvo il perdono da parte del pubblico. Per assurdo ne sono usciti peggio gli altri tre, perché hanno riso. Assurdo.” Infine le parole su Pietro Taricone:

“P.s. perché sono uscita ieri sera durante i video finali di commemorazione? Perché non me li aspettavo, perché commuovermi lo trovavo fuori luogo, fuori tempo e irrispettoso nei confronti di chi ha più diritto di me di piangerlo.”