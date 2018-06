Cristina Parodi e Mara Venier: complicità e nessuna competizione

Cristina Parodi e Mara Venier: l’abbraccio in una foto sui social

Sono stati presentati il 27 Giugno i nuovi palinsesti Rai. Qui presenti anche Mara Venier e Cristina Parodi. La presenza di Mara Venier a Domenica In al posto di Cristina Parodi è stata ufficializzata. Per la Parodi è previsto un nuovo progetto a Settembre. “Da settembre si ricomincia con un nuovo progetto” scrive Cristina Parodi su Instagram. “Non e’ mai troppo tardi per realizzare un sogno e vivere una grande emozione” aggiunge poi come descrizione a una foto insieme a Mara Venier. Zia Mara e Cristina Parodi posano abbracciate dimostrando che tra di loro non esiste nessun tipo di competizione.

Mara Venier con Cristina Parodi: “Mai competitive”

“Tra donne dovrebbe esserci sempre complicità… Si può! Basta essere per bene e mai competitive“ scrive Mara Venier su Instagram postando la stessa foto pubblicata poco prima da Cristina Parodi. Le parole di Zia Mara placano le polemiche dopo il ritorno ufficiale di Mara Venier su Rai 1 con Domenica In, proprio al posto di Cristina Parodi. Mara Venier coglie l’occasione per augurare un buon lavoro a Cristina Parodi per il suo nuovo progetto televisivo. “Buon lavoro Cristina Parodi per la tua nuova avventura“ scrive la Venier su Instagram.

Mara Venier e Cristina Parodi: entrambe impegnate con la Rai

Cristina Parodi aveva già affermato che il suo futuro sarebbe stato con la Rai, confermato dalla presentazione dei palinsesti. Anche Mara Venier, dopo Mediaset, è pronta per il suo grande ritorno in Rai con Domenica In.