Cristina Parodi a Formentera: baci in acqua con il suo Giorgio

Cristina Parodi in spiaggia a Formentera: i baci con Giorgio

La conduttrice Cristina Parodi si trova in vacanza a Formentera, dove ha una casa. La Parodi fa il bagno fra le onde dell’isola e viene fotografata da Gente. La conduttrice si presenta in forma perfetta e non ha alcuna ragione di temere la prova costume, passata a pieni voti. Gli scatti mostrano una Cristina Parodi serena e spensierata a godere di una splendida vacanza insieme al marito Giorgio Gori, il sindaco di Bergamo. Con Giorgio è amore come il primo giorno. Cristina Parodi e Gori sono sposati dal 1995. Tra i due c’è ancora complicità oltre l’amore. Amore che prosegue a gonfie vele ed è confermato dai baci che la coppia si scambia mentre fa il bagno nelle acque di Formentera.

Cristina Parodi: a Formentera anche la figlia musicista

Ma Giorgio Gori e Cristina Parodi non sono soli a Formentera. Con loro c’è anche loro figlia Angelica, conosciuta come Gispia, nome con cui si presenta al pubblico quando fa quello che più ama ovvero suonare la chitarra. La ragazza ha iniziato a suonare da sola soli due anni fa e già conta le sue prime esibizioni dal vivo. Grazie a dei video pubblicati sui social, la figlia di Cristina Parodi è stata notata da un produttore ed è così che sono usciti i suoi primi singoli.

Cristina Parodi e Mara Venier

Cristina Parodi è al centro dei giornali anche per la questione Mara Venier. Zia Mara condurrà Domenica In proprio al posto della Parodi e non sono pochi quelli che pensano che Cristina sia contro Mara Venier.