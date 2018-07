Cristina Parodi contro Mara Venier? Le nuove dichiarazioni

Ormai la conferma è arrivata: nella prossima stagione televisiva vedremo Mara Venier al timone di Domenica In al posto di Cristina Parodi. La moglie di Giorgio Gori ce l’ha con la collega, come ipotizzano diverse riviste di gossip? Maretta in vista per le due? In realtà non è affatto così. Cristina Parodi ha già voltato pagina ed è pronta per il nuovo programma La prima volta in onda dal 23 settembre alle 17.35 proprio in coda alla “sua” Domenica In. Per lei è stato un anno duro e faticoso, però è felice di averlo affrontato e superato al meglio delle sue possibilità. Nessuna faida con Mara Venier. Anche se siamo certi che nella prossima stagione televisiva non si parlerà d’altro.

Cristina Parodi e la su Domenica In: davvero un flop?

Cristina Parodi è felice dei risultati avuti con la sua Domenica In. Secondo lei è stata proprio la stagione ad iniziare con il piede sbagliato a causa dell’addio di Massimo Giletti alla Rai con tutte le conseguenti polemiche. “Sono tutte cose che non riguardavano direttamente me – ha dichiarato attraverso le pagine del settimanale Nuovo – Ma la collocazione nella quale mi trovato. Tutto è nato da questi problemi. Del resto la Domenica In dell’anno scorso ha fatto gli stessi ascolti delle precedenti edizioni e nessuno ha mai fatto polemica“. In ogni caso la Parodi è felice di questa esperienza. Sono cose che insegnano. Ed ora è pronta ad iniziare la nuova avventura con grinta e passione. La stessa grinta e passione a cui ci ha abituato nel corso degli anni.

Cristina Parodi: le parole su Mara Venier

Sempre nella stessa intervista Cristina Parodi resta vaga sulla decisione della Rai di far tornare Mara Venier come conduttrice del contenitore domenicale della Rete Ammiraglia. Cristina non discute affatto questa scelta. “Sarà una domenica diversa dalla mia, ma spero che le vada tutto bene – ha continuato – Non si può far tutti la stessa cosa… La scelta della Venier a Domenica In va in tutt’altra direzione“. Deposte le armi?