Cristina Marino: “Non sono rifatta. Sopracciglia? Contenta della mia scelta”

La fidanzata di Luca Argentero: Cristina Marino non è rifatta e le sopracciglia sono naturali

Cristina Marino non è rifatta. L’attrice e web influencer lo ha chiaramente ammesso in un’intervista alla stampa dopo che alcuni haters l’hanno presa di mira per il suo aspetto fisico. Qualcuno ha insinuato un filler alle labbra, qualcun altro un ritocchino al decollete: la verità è che la 28enne lanciata da Amore 14 di Federico Moccia non ha mai fatto uso della chirurgia estetica. La fidanzata di Luca Argentero non è del tutto contraria ma per il momento preferisce restare al naturale e scolpire il suo fisico con tanto sport e la giusta alimentazione. E sì, perché la Marino è una grande appassionata di fitness, tanto che tre anni fa ha lanciato Befancyfit, piattaforma online dedicata al mondo del benessere.

Cristina Marino è tutta naturale: nessun ritocchino per l’attrice

“Confermo di essere tutta come mamma mi ha fatta. Non sono contraria alla chirurgia: ben venga in un’età matura, magari dopo le gravidanze, o se aiuta a togliere un complesso. Sono invece contraria alle ragazze che diventano di plastica, magari per avere foto più carine. Ma è un gusto personale”, ha detto Cristina Marino alla rivista Vero. La giovane ha detto la sua pure sulle sopracciglia folte, che sono diventate nel tempo il tratto caratteristico del suo volto. “Mia mamma non mi ha mai permesso di truccarmi. Il colmo: faceva la visagista! E non ha mai voluto che mi facessi le sopracciglia. Quando ero piccola, i compagni a scuola e mio fratello mi prendevano in giro. Ora, invece, sono contenta della mia scelta. Oltretutto sta tornando di moda il monociglio: sono nell’epoca giusta!”, ha fatto sapere Cristina.

Come si tiene in forma la fidanzata di Luca Argentero

Oltre ad allenarsi quotidianamente, Cristina Marino è molto attenta all’alimentazione. Per un periodo è stata vegana mentre per tre anni vegetariana. Da un po’ di tempo ha reintegrato nella sulla dieta le proteine alimentari, perlopiù carni bianche. “Dopo tanti anni di sperimentazione ho capito quello che mi fa bene e che cosa, invece, è meglio evitare. Per esempio non digerisco il latte vaccino e non mangio prodotti con farina 00”, ha spiegato la Marino. Intanto la relazione con Luca Argentero procede a gonfie vele: insieme dal 2016, i due sono a un passo dal matrimonio.