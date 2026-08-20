Cristina Marino e Luca Argentero furiosi dopo la gravidanza: stesso caso di Aurora Ramazzotti

Prima l’annuncio gioioso, poi lo sfogo duro contro i media: Cristina Marino e Luca Argentero, mercoledì 19 agosto, hanno reso noto attraverso un post su Instagram di aspettare il loro terzo figlio. Era da diversi giorni che si sussurrava che l’attrice fosse incinta. Due settimanali hanno anche pubblicato la scorsa settimana delle paparazzate che non lasciavano spazio a dubbi. Una dinamica che non è andata giù alla 35enne e al 48enne. Nel pomeriggio del 20 agosto, infatti, hanno diffuso un messaggio sui social in cui hanno lasciato trapelare tutto il loro disappunto.

Cristina Marino e Luca Argentero contro le paparazzate

La coppia ha esordito sottolineando di essere grata alla vita per l’arrivo del terzo bebè (non è ancora stato reso noto se sarà un maschietto o una femminuccia). Dopodiché hanno parlato del tasto dolente relativo alla comunicazione fatta da terzi della gravidanza. In particolare, hanno evidenziato di essere “profondamente dispiaciuti” del fatto che qualcuno abbia comunicato prima di loro la notizia della dolce attesa. Hanno quindi rimarcato che avrebbero voluto essere loro a far sapere per primi la news. Invece ciò non è accaduto.

“Paparazzi e giornalisti hanno deciso che il nostro privato fosse una notizia da dare prima ancora che noi avessimo la possibilità, il tempo e la certezza di poterlo fare”, ha messo nero su bianco la coppia, che, preventivamente, ha risposto anche a coloro che sicuramente avrebbero detto che, per i personaggi famosi, fa parte del gioco quel che è avvenuto. “No, non dobbiamo nulla del nostro percorso professionale agli stessi soggetti che si arrogano il diritto di commentare pubblicamente un pancino sospetto”, hanno chiosato.

Una vicenda simile era capitata anche con Aurora Ramazzotti nel 2022. Allora il magazine Chi diretto da Alfonso Signorini lanciò lo scoop sulla sua dolce attesa, prima del terzo mese di gestazione. L’influencer criticò la scelta della testata. Signorini riconobbe l’errore e si scusò con la giovane.

La famiglia Argentero-Marino si allarga

Tornando a Cristina Marino e a Luca Argentero, i due si sono sposati nel 2021, a Città della Pieve, dove risiedono da tempo quando non sono impegnati a livello professionale. Sono già genitori di due bimbi. Hanno accolto la primogenita Nina il 20 maggio 2020. Quasi tre anni dopo, il 17 febbraio 2023, è nato Noè Roberto. Per ora non è stato divulgato alcun altro dettaglio sul terzo figlio. Silenzio di tomba sul sesso del bebè e sul nome con cui sarà chiamato.