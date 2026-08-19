Cristina Marino annuncia di essere incinta del terzo figlio e Luca Argentero lascia Doc: “La vita, ancora”

Cristina Marino è incinta: lo ha annunciato lei stessa, attraverso un post congiunto con il marito Luca Argentero. I due attori, nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 agosto, hanno pubblicato una foto su Instagram confermando le indiscrezioni trapelate di recente sui media, vale a dire che diventeranno genitori per la terza volta. In particolare, hanno diffuso uno scatto in cui lui abbraccia lei mentre si trovano nel mare. In bella vista c’è il pancino. A togliere ogni dubbio sul fatto che la 35enne milanese sia in dolce attesa la tenera didascalia scelta per il post: “La vita, ancora”.

Cristina Marino è incinta: l’annuncio di coppia insieme a Luca Argentero

Di fatto, la coppia è stata costretta dal gossip a uscire allo scoperto. Nei giorni scorsi alcuni magazine hanno pubblicato delle immagini in cui si vedeva chiaramente il pancino pronunciato di Marino. Ulteriore indizio che la donna fosse incinta è arrivato dalla mancata smentita della diretta interessata. Anche Argentero era rimasto con la bocca cucita. Ora si è compreso il motivo: le voci relative alla gravidanza erano più che fondate.

Per ora non è stato reso noto alcun altro dettaglio. Silenzio di tomba sul sesso del bebè e sul nome con cui sarà chiamato. Marino e Argentero si sono sposati nel 2021, a Città della Pieve, dove risiedono da tempo quando non sono impegnati a livello professionale. Un anno prima del fatidico sì, il 20 maggio 2020, erano diventati mamma e papà per la prima volta, accogliendo la primogenita Nina. Il 17 febbraio 2023 è invece nato il loro secondo figlio, Noè Roberto. Tra pochi mesi la famiglia si allargherà ulteriormente.

Luca Argentero papà per la terza volta e la decisione di lasciare Doc – Nelle tue mani

La Rai, pochi giorni fa, ha annunciato che Luca Argentero ha deciso di lasciare il ruolo di Andrea Fanti nella popolare serie tv Doc – Nelle tue mani. La fiction tornerà in onda con le puntate della quarta stagione a partire dall’inizio di ottobre. Sarà l’ultima con protagonista l’attore 48enne.

Non è chiaro se anche senza Argentero verrà messa in cantiere la quinta stagione. Ora che è stata ufficializzata la gravidanza di Marino, è lecito pensare che la scelta di suo marito di rinunciare al ruolo di Andrea Fanti potrebbe essere stata dettata anche dalla voglia di trascorrere più tempo in famiglia.