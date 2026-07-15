Cristina Chiabotto: “Vi dico perché ho lasciato la tv”, poi le parole glaciali sull’ex Fabio Fulco

C’è stato un momento in cui Cristina Chiabotto era ovunque in tv. Erano gli anni successivi a Miss Italia 2004, celebre concorso di bellezza che vinse. Allora aveva 18 anni e iniziò una carriera che la portò a essere un volto di punta di programmi come Controcampo, Le Iene, Scherzi a parte e il Festivalbar. A un certo punto, è sparita dal piccolo schermo. Oggi ci torna ogni tanto, per qualche ospitata. Ma non è più un personaggio rappresentativo della tv che conta. Intervistata dal Corriere della Sera, la conduttrice di Moncalieri ha spiegato che ha “semplicemente cambiato dimensione”. Nel corso della chiacchierata è stato anche toccato l’argomento ex e sono arrivate parole gelide nei confronti di Fabio Fulco, con il quale ha condiviso oltre 10 anni di relazione sentimentale. Poi ha conosciuto l’attuale marito Marco Roscio ed è diventata mamma bis.

Cristina Chiabotto e la “seconda maturità”: così si è allontanata dalla televisione

“Non sono sparita. Ho semplicemente cambiato dimensione. Navigo a vele spiegate nella seconda maturità”, ha riferito Chiabotto, sottolineando che oggi si dedica alla famiglia e al lavoro, ma solo “quanto basta”. Ricordando gli anni in cui raggiunse un’enorme popolarità, ha raccontato di esserseli goduti fino in fondo e di non avere rimpianti. Oggi la sua vita è ben diversa. Ha due figlie con l’imprenditore Marco Roscio: Luce Maria, 5 anni, e Sofia, 4. E sono proprio i suoi frutti d’amore uno dei motivi per cui si è allontanata dal mondo dello spettacolo:

“Le bimbe sono arrivate a tredici mesi l’una dall’altra e hanno segnato un nuovo inizio. Sarebbe stato impossibile occuparmi di loro mantenendo la mia attività con gli stessi ritmi. Diciamo che mi sono concessa un piccolo-grande stop, mossa dal desiderio di dedicarmi a pieno servizio a ciò che metto al di sopra di tutto, la famiglia. Non recito la parte della sentimentalona, sono cresciuta con questi principi”.

Le gelide parole sull’ex Fabio Fulco

Oggi Chiabotto vive nella sua Torino, città che ama e di cui è ambasciatrice assieme all’imprenditore Marco Boglione (fondatore e presidente di BasicNet, azienda proprietaria dei marchi Kappa, K-Way, Jesus, ndr) e all’oncologo Umberto Ricardi. Con orgoglio e convinzione, ha spiegato di essere rimasta fedele ai suoi luoghi e alle sue amiche d’infanzia, “che appartengono al mio passato e non al mondo dello spettacolo“.

Oggi sta meglio di ieri. “Sì, e lo affermo con sincerità”, ha chiosato per poi allargare il ragionamento. Nel dettaglio, ha osservato che quando era all’apice del successo “era più bimba, acerba, catapultata in un mondo abitato da adulti, forse non ancora pronta“. Ora invece si descrive come una donna decisa e forte. Qualcosa se lo rimprovera, cioè il non avere messo la parola fine più rapidamente in passato ad alcuni capitoli della sua vita. “Mi ponevo un sacco di scrupoli, cercavo di non mettere in difficoltà nessuno”, ha dichiarato.

Inevitabilmente il pensiero è andato alla lunga relazione avuta con Fabio Fulco. Un amore durato dal 2005 al 2017. Fu lei a lasciare. Tra l’altro di recente è stata ospite a “La Volta Buona” da Caterina Balivo alla quale ha confessato di essere stata tradita, senza però fare nomi. Ebbene, si riferiva a Fulco? “Non le rispondo, pensiamo a cose belle”, ha tagliato corto e in modo glaciale durante l’intervista al Corriere della Sera. Insomma, di ricordare la storia con l’attore pare che non ne abbia proprio voglia.

L’amore per il marito Marco Roscio e il segreto del matrimonio

Oggi è sposata con Marco Roscio, conosciuto allo stadio della Juventus, in tribuna Agnelli. “Nel frequentarlo – ha raccontato – mi ha colpito il suo essere testa e cuore. Nel senso che qualsiasi cosa dicesse, non era buttata lì. Fui attratta dal suo modo naturale di fare il galantuomo, modi d’altri tempi. Le nostre famiglie ci hanno dato la stessa impostazione, il rispetto dei sentimenti profondi. Dopo un anno eravamo già sposati. Andrea Agnelli si vanta che sia merito suo”.

A udire queste dichiarazioni si ha l’impressione che Cristina e Marco abbiano un matrimonio perfetto. Qual è il segreto? “Non aver cambiato abitudini, non esserci d’intralcio. Io esco con le amiche, lui gioca a golf, non ci comprimiamo. Pur avendo caratteri diversi, siamo uniti dalla stessa visione della vita”.

Infine una riflessione su Miss Italia: “È una manifestazione molto cambiata rispetto ai miei tempi. Prima era quasi un gioco. Bisognerebbe imporsi di restare sé stesse, comunque vada a finire. Non augurerei alle mie figlie di partecipare”.