Cristina Chiabotto: svelato il nome particolare scelto per la figlia

Cristina Chiabotto ha pubblicato un post che ha fatto il boom di like. Uno scatto dove si vede l’ex Miss Italia stesa su un prato con le mani sul pancione. Presto darà il benvenuto alla sua primogenita, frutto della relazione d’amore con Marco Roscio, sposato nel settembre del 2019 nella chiesa di Sant’Uberto, all’interno della Reggia Venaria a Torino. La Chiabotto ha voluto svelare il nome, a sorpresa, proprio oggi con questo nuovo intervento social.

La didascalia del post pubblicato su Instagram non lascia spazio a dubbi: “Non aspettiamo altro che te. Luce Maria”. I due hanno deciso di chiamare la loro piccolina Luce Maria. Un nome originale e molto gradito dagli utenti e, in particolare, anche da Alessia Ventura che ha lasciato un commento sotto al post: “Io sono al tuo stesso mese, ma sembra che debba partorire da un momento all’altro. Bello Luce Maria”.

Una gravidanza vissuta nel migliore dei modi quella della Chiabotto che si mostra più sorridente che mai. Il parto dovrebbe essere vicino e la scadenza è fissata per il 4 maggio. Di recente, la Chiabotto ha anche fatto il suo primo regalo a Luce Maria: un bellissimo quadro con una mongolfiera disegnata con le tempere. Un dono graziosissimo che probabilmente andrà a decorare le pareti della cameretta della nuova arrivata.

La conduttrice e showgirl ha deciso di fare questa bellissima sorpresa ai suoi seguaci. Fino ad oggi, infatti, aveva rivelato di aspettare una femminuccia, ma non aveva mai svelato alcun dettaglio sul nome da dare alla sua primogenita.

La Chiabotto sembra proprio aver trovato la sua serenità sentimentale, dopo aver messo fine alla storia con Fabio Fulco nel 2017, dopo ben 12 anni di relazione. I due si erano conosciuti durante il programma Ballando con le stelle. Un amore, a quanto pare, non abbastanza forte da parte dell’ex Miss Italia che ha preferito dire addio all’attore dagli occhi celesti.

Attualmente non è impegnata in nessun progetto televisivo. Diventata famosa a soli 18 anni, dopo essere stata eletta Miss Italia, la Chiabotto adesso sembra più orientata a godersi la gravidanza, in attesa di poter abbracciare la sua piccola Luce Maria.