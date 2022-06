Cristina Chiabotto, problemi con 2 gravidanza: “Ho il diabete gestazionale”

È previsto entro la fine di giugno il secondo parto di Cristina Chiabotto. La soubrette piemontese avrà un’altra bambina dopo Luce Maria, nata a maggio 2021. Una gravidanza dietro l’altra che ha lasciato senza parole i fan della bella Miss Italia, che da quando ha conosciuto il manager Marco Roscio ha corso parecchio in amore. A un anno dal primo incontro il matrimonio, celebrato nel 2019, e subito dopo l’arrivo di due bambine.

In attesa della secondogenita – il cui nome resta al momento top secret – Cristina Chiabotto si è confidata con i suoi follower su Instagram. La 36enne ha ammesso che la dolce attesa non è stata tutta rose e fiori. Cristina ha infatti dovuto fare i conti con il diabete gestazionale. Un problema che va curato per bene e per questo la Chiabotto è stata seguita da una ginecologa e una dietista specializzate sulla tematica.

Cristina Chiabotto ha spiegato che nella prima gravidanza non ha avuto il diabete gestazionale, che si è rivelato una vera e propria grana, tutta da scoprire e analizzare. La showgirl ha voluto però tranquillizzare i suoi fan e le future mamme come lei:

“Può succedere. L’importante è farsi seguire bene ed essere consapevoli di cosa sia. Alimentazione e movimento sono la base, sto cercando di fare del mio meglio”

Cristina Chiabotto ha dunque ammesso di aver accumulato nove chili con la seconda gravidanza, proprio come accaduto con la prima. Che attività fisica ha praticato in questi nove mesi? Per tenere a bada il diabete gestazionale l’ex compagna di Fabio Fulco ha provato diverse discipline.

Pilates, workout, zumba (senza salti!), respirazione ed esercizi specifici per il parto. “È giusto dare importanza e seguire gli esperti”, ha puntualizzato Cristina Chiabotto.

Cos’è il diabete gestazionale

Il diabete gestazionale è un’alterazione della regolazione del glucosio, che viene diagnosticata durante la gravidanza e che, in genere, regredisce dopo il parto, ma può ripresentarsi a distanza di anni, come diabete di tipo 2 (detto anche dell’adulto).

Il diabete gestazionale non controllato aumenta il rischio di complicanze durante la gravidanza e al momento del parto, oltre che di malformazioni fetali e/o morte intrauterina. I sintomi di questa complicazione sono il più delle volte assenti.

Raramente la donna in dolce gestazione può notare un aumento della sete e della necessità di urinare, nausea e infezioni urinarie, che spesso non riesce a mettere in relazione al diabete.