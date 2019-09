Cristina Chiabotto dà forfait a Miss Italia: Tiziano Ferro le scrive

Cristina Chiabotto dà forfait a Miss Italia. L’annuncio su Instagram: Tiziano Ferro le scrive

Tutto pronto per la finale di Miss Italia. Prontissima anche la giuria che sceglierà la Miss delle Miss e sarà tutta ‘in rosa’, composta da chi ha vinto il concorso gli anni scorsi. Un nome celebre che trionfò in passato, però, non ci sarà. Parliamo di Cristina Chiabotto che ha annunciato il forfait poche ore fa su Instagram. Dunque stasera, venerdì 6 settembre, non sarà presente alla 70esima edizione della kermesse di bellezza, che è tornata in Rai dopo anni di esilio. La Chiabotto, informando della sua assenza, ha fatto un tuffo nel 2004, anno in cui prese l’ambito scettro del concorso. Sotto al post della conduttrice ha lasciato un commento anche Tiziano Ferro, rimembrando anch’egli l’edizione in cui Cristina trionfò.

“Purtroppo non riuscirò ad essere presente questa sera, ma il mio cuore batte al solo pensiero”.

“2004….tutto è cominciato da qui. Rivivo in ogni istante il sogno della mia vita. Purtroppo non riuscirò ad essere presente questa sera, ma il mio cuore batte al solo pensiero”. Questo il messaggio con cui la Chiabotto ha annunciato la sua mancata presenza stasera alla finale del concorso di bellezza. Non svelati i motivi del forfait, ma il “purtroppo” fa pensare che l’ex Miss sia stata tenuta lontana dalla kermesse da una causa di forza maggiore. Sotto al post, che è stato pubblicato su Instagram, si è fatto vivo anche Tiziano Ferro, anch’egli protagonista nel 2004 alla finale: “E io ero l’ospite musicale!”. Il momento nostalgia è stato servito.

Miss Italia 2019: la finale

La serata Rai sarà guidata da Alessandro Greco e vedrà molti ospiti celebri della tv. Prenderanno parte all’evento Milly Carlucci, Elisa Isoardi, Caterina Balivo, Eleonora Daniele e Lorena Bianchetti. Peppino Di Capri, Fausto Leali e Benji e Fede saranno le star musicali che daranno ulteriore ritmo allo show. Naturalmente attesissimo l’atto ultimo, quello cioè che incoronerà la donna più bella d’Italia tra le 80 ragazze che hanno raggiunto la finale.