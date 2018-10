Cristina Chiabotto sul nuovo fidanzato Marco:”una favola”

Cristina Chiabotto parla della sua nuova vita: “Credo che la felicità vada a fasi nella vita.”

Cristina Chiabotto, bella bionda e con carattere da vendere. La ricordano tutti con la preziosissima corona di Miss Italia, che l’ha vista trionfare nel 2004 a soli 18 anni. Oggi è una brava conduttrice televisiva e showgirl lontana dal pettegolezzo anche se la sua storia d’amore con l’attore Fabio Fulco l’ha sempre riportata in primo piano sui giornali. Una storia iniziata nel 2005 durante il programma Ballando con le Stelle, vinto dalla Chiabotto in coppia con Raimondo Todaro e finita nel 2017 ad un passo dalle nozze. Al settimanale Vero, Cristina parla del suo nuovo amore: Marco. La Chiabotto dice di aver trovato la ricetta della felicità nella sua vita: “Credo che la felicità vada a fasi nella vita. Non che prima di Marco io non lo sia mai stata, ma penso oggi di avere la maturità giusta per riconoscere la felicità come stile di vita, non come traguardo”.

Cristina Chiabotto felice accanto a Marco

Si dichiara felice Cristina Chiabotto che accanto a Marco vive una bella storia d’amore matura, oggi a 32 anni. Infatti era poco più che 19enne quando iniziò la relazione con Fabio Fulco. Forse sarà stato questo il lato negativo nella storia tra i due durata 12 anni. O forse anche il turbinio di popolarità che travolse Cristina, che era stata eletta da poco Miss Italia. Oggi però è ancora la più bella del Paese e sembra aver ritrovato il sorriso grazie a Marco. Lui è un manager torinese e con Cristina condivide anche la passione per la Juventus.

Il futuro per la Chiabotto

L’ex Miss Italia è sempre più innamorata del suo nuovo compagno, Marco. Con l’attore napoletano Fabio Fulco la storia è finita ad un passo dal matrimonio, chissà adesso cosa avrà intenzione di fare la bella Cristina. Sui social intanto pubblica spesso foto di baci e calorosi abbracci.