Cristina Chiabotto ufficializza la storia con il nuovo fidanzato Marco

Cristina Chiabotto e il nuovo fidanzato Marco: la prima foto social insieme

Cristina Chiabotto ha dimenticato Fabio Fulco. Dopo mesi di gossip e paparazzate, Miss Italia ha ufficializzato la relazione con il nuovo fidanzato Marco. Cristina ha pubblicato su Instagram lo scatto di un tenero bacio e la didascalia: “A volte non esistono parole”. La Chiabotto ha pubblicato questa dolce foto nella Giornata mondiale del bacio, che ricorre il 6 luglio. La showgirl torinese non ha aggiunto altro ma non servono ulteriori dettagli: è chiaro che la giovane è più che mai presa da questo nuovo amore. Amore che arriva dopo la storia con Fulco, nata dietro le quinte di Ballando con le Stelle e durata ben dodici anni. Fabio e Cristina si sono lasciati ad un passo dal matrimonio: a prendere la decisione è stata la Chiabotto, che ha capito di non amare più l’attore napoletano.

Chi è il nuovo fidanzato di Cristina Chiabotto

Il nuovo fidanzato di Cristina Chiabotto si chiama Marco, è di Torino come la modella, ed è un manager di successo. Lavora alla Cartiera Giacosa Spa, è un appassionato di golf e ha militato come calciatore nelle giovanili della Juventus. Una passione, quella bianco nera, che condivide con Cristina, che è stata in passato madrina del club juventino. Marco e Cristina si sono conosciuti qualche mese fa grazie ad amici in comune e, secondo i beninformati, tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Cristina Chiabotto e Fabio Fulco: il nuovo rapporto

Dopo dodici anni insieme, Cristina Chiabotto e Fabio Fulco si sono lasciati. In che rapporti sono rimasti dopo la rottura? Non buoni. Ad ammetterlo la stessa Miss Italia in una recente intervista. Al settimanale Nuovo la modella e conduttrice ha glissato sull’argomento, preferendo non rispondere alla domanda sull’attuale legame con Fulco.