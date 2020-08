Cristina Chiabotto, “dolce segreto”: atteso l’annuncio della gravidanza

Cristina Chiabotto, 33 anni, è il ritratto della felicità. L’ex Miss Italia sta trascorrendo delle vacanza a Paraggi (Liguria) con il marito Marco Roscio, 35. La coppia è affiatatissima e felice, come dimostrano alcuni scatti pubblicati dal magazine Gente. I due piccioncini si divertono in mare come dei ragazzini, tra bagni rinfrescanti, dolci coccole e risate. Ma c’è dell’altro: il settimanale è pronto a scommettere che la Chiabotto a breve annuncerà di essere incinta. Non è la prima volta che parte il toto-gravidanza sulla conduttrice piemontese. A fine 2019 si erano fatte tambureggianti le voci che la volevano in dolce attesa (evidentemente si sbagliarono visto che il pancino non è mai spuntato). Poi, circa un mese fa, la cronaca rosa è tornata a sussurrare di un futuro figlio per Cristina e l’imprenditore. Ora…

Cristina Chiabotto ha un “dolce segreto”

Negli scatti divulgati da Gente si vede la Chiabotto in splendida forma in un bikini blu che risalta il suo fisico statuario. Nessun pancino sospetto, ma secondo il magazine qualcosa c’è e non bisognerebbe farsi ‘ingannare’ dalla magnifica silhouette dell’ex Miss Italia. Il settimanale infatti parla di “dolce segreto” celato da una forma impeccabile. Finita qui? No: sempre secondo Gente l’annuncio della dolce attesa potrebbe giungere tra un mese circa, vale a dire il 21 settembre, giorno in cui casca il primo anniversario della 33enne piemontese e del neo marito. Chissà… Una cosa è certa: un pancino non lo si può nascondere all’infinito. Dunque non resta che attendere un pugno di settimane per capire se la Chiabotto è incinta per davvero oppure no.

Chiabotto sposata e Fabio Fulco ritrova l’amore

Non è solo Cristina a vivere una love story da favola. Anche Fabio Fulco – suo storico ex – ha ritrovato l’amore. Al suo fianco c’è Veronica Papa, giovane modella e imprenditrice di 25 anni che lo ha stregato, facendolo riemergere dal delicato periodo che ha affrontato dopo la fine della love story con la Chiabotto. Una rottura che l’interprete ha mal digerito in quanto ha dichiarato di essersi sentito ferito per come l’ex Miss Italia ha liquidato la relazione a suo tempo. La storia poi è nota: Cristina conobbe Roscio e fu amore a prima vista con tanto di ‘rapide’ nozze.