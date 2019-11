Cristina Buccino oggi: ecco perché non lavora più in televisione

Che fine ha fatto Cristina Buccino? La nuova vita dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi

Da quasi quattro anni Cristina Buccino è letteralmente sparita dalla tv italiana. Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi 2015 – dove ha fatto parlare per un presunto flirt con Alex Belli – la Buccino è apparsa davvero poco sul piccolo schermo. Una scelta presa in prima persona dalla modella 34enne, che ha deciso di dedicarsi principalmente ai social network e rifiutare qualsiasi genere di proposta televisiva. Pure quella di partecipare al Grande Fratello Vip, dove nel 2018 era in lizza insieme con la sorella minore Maria Teresa, alla quale è da sempre molto legata. Oggi Cristina lavora su Instagram ed è più che mai felice di questa scelta.

Cristina Buccino preferisce Instagram alla televisione

“Non mi interessa più la televisione, non la trovo né stimolante né educativa. Instagram è un mezzo che ti permette di avere delle informazioni più veloci, di vita quotidiana e non, rispetto alla televisione, che invece è un mondo non dico finto, ma parallelo”, ha dichiarato Cristina Buccino al settimanale Mio. “Ho deciso di non partecipare più a nessun programma televisivo e di rifiutare qualsiasi proposta per reality show di vario tipo. Preferisco dedicarmi attivamente ai social, che trovo più stimolanti, più creativi e più affascinanti”, ha spiegato.

Cristina Buccino non vuole più lavorare in televisione

“Ho capito che dovevo investire il mio tempo e le mie risorse in Instagram. D’altra parte la televisione è cambiata molto, è diventata più superficiale, è uno strumento di comunicazione e di informazione importante che però non viene sfruttato nella maniera giusta. La tv è piena di programmi monotoni, poco interessanti, che ormai hanno stufato, è necessario un cambiamento”, ha aggiunto l’ex Professoressa de L’Eredità.

Cristina Buccino oggi è ancora single

Al momento Cristina Buccino non è fidanzata. In passato è stata legata all’ex tronista di Uomini e Donne Cristiano Angelucci, al figlio di Gigi D’Alessio e al procuratore sportivo Gabriele Giuffrida. Ha avuto un flirt con il calciatore Cristiano Ronaldo e uno con l’attore Colin Farrell.