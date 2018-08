Cristiano Ronaldo: vacanze a Ibiza con la compagna Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo fotografato a bordo di uno yacht a Ibiza con la sua fidanzata Georgina Rodriguez

Come ormai sappiamo, vedremo spesso Cristiano Ronaldo in giro per l’Italia, visto che ora è ufficialmente un giocatore della Juventus. Intanto, il calciatore, si gode le vacanze a Ibiza insieme alla sua compagna Georgina Rodriguez. Le foto dei due sono state pubblicate da Gente mentre si trovano a bordo di uno yacht in Spagna. Cristiano Ronaldo cerca di buttare in acqua la sua Georgina e ci riesce. Mentre la sua compagna torna a bordo dell’imbarcazione, il calciatore preferisce non immergersi in mare e resta seduto sulle scale dello yacht.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono fidanzati da due anni: si parla di matrimonio

Il calciatore Cristiano Ronaldo è fidanzato da circa due anni con la modella Georgina Rodriguez. Con lei, Cristiano Ronaldo ha formato una famiglia e, secondo i gossip, il calciatore potrebbe presto sposare la Rodriguez. Da quando Ronaldo è arrivato in Italia, la sua presenza ha fatto molto parlare tanto che in molti ipotizzano anche le nozze con Georgina. Il matrimonio potrebbe essere infatti celebrato qui in Italia, dove il calciatore si trova per il suo nuovo lavoro con la Juve.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: presto sposi in Italia?

Georgina Rodriguez ha già al dito un anello di fidanzamento. Potrebbe essere un ulteriore indizio che Cristiano Ronaldo sta per sposare la sua compagna? Al momento nessuna certezza. Il calciatore e la modella non hanno confermato e nemmeno smentito. Per ora si godono il relax in attesa di vedere in campo Ronaldo con la maglia della Juve.