Cristiano Ronaldo dopo l’arrivo alla Juve sposa Georgina in Italia? Il gossip

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sposi in Italia? Dopo l’arrivo alla Juve il campione potrebbe presto convolare a nozze

Cristiano Ronaldo alla Juve è sicuramente la notizia del momento. Da quando si è iniziato a vociferare sul suo arrivo in Italia fino alla chiusura della trattativa con la squadra, infatti, non si è parlato d’altro in questi giorni. Questo però non ha distratto gli esperti di gossip che, del campione, hanno soprattutto tenuto sott’occhio la sua vita privata. Cristiano Ronaldo, infatti, è felicemente fidanzato con Georgina Rodriguez (modella e madre di sua figlia Alana Martina) e, secondo il settimanale Chi, potrebbe presto convolare a nozze con la sua amata. Dove? Probabilmente in Italia.

Cristiana Ronaldo e Georgina Rodriguez matrimonio in Italia: l’indiscrezione del settimanale Chi

Stando a quanto scritto nell’ultimo numero di Chi l’Italia potrebbe presto diventare la location da Cristiano Ronaldo e Georgina per il loro matrimonio. Il giornale di Alfonso Signorini sembrerebbe non avere dubbi al riguardo. D’altronde, è stato infatti scritto a sostegno di questa tesi: “I due fanno coppia da due anni e l’anello di fidanzamento c’è già, un Cartier tempestato di diamanti”. Nel calendario di Ronaldo, quindi, “Dopo il matrimonio con la Juventus poi quello con Georgina”. Sarà davvero così? Lo scopriremo presto.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: matrimonio, figli e vita privata

Che Cristiano Ronaldo era intenzionato a fare sul serio con Georgina Rodriguez lo si era capito già quando con lei aveva deciso di mettere su famiglia. La modella spagnola, infatti, ha dato alla luce nel novembre del 2017 la quarta figlia del calciatore (la prima per lei). Adesso, però, Ronaldo e Georgina potrebbero presto ufficializzare la loro unione con le nozze, magari in perfetto stile italiano. D’altronde non sarebbe la priva volta che due celebrity scelgano l’Italia come location d’eccezione per un evento del genere.