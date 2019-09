Cristiano Ronaldo sposa Georgina: “È il sogno di mia madre”

Cristiano Ronaldo parla del matrimonio con Georgina Rodriguez

Il matrimonio tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez s’ha da fare. Gli appassionati di gossip ne parlano da tempo ma è ora il calciatore della Juventus ad assicurare che il lieto evento ci sarà. Dopo la nascita della piccola Alana Martina, avvenuta due anni fa, lo sportivo portoghese è pronto a convolare con la compagna, ex commessa di Gucci. Cristiano ne ha parlato in una recente intervista alla tv inglese, nella quale ha rimarcato il profondo legame che c’è tra Georgina e la suocera. Ronaldo è molto legato alla madre e avere la sua approvazione sulla Rodriguez è davvero importante. Situazione ben diversa da quella di qualche anno fa, quando la signora Maria Dolores non gradiva particolarmente la presenza della top model Irina Shayk, ex storica dell’attaccante 34enne.

Le parole di Cristiano Ronaldo sul matrimonio con Georgina

“Georgina mi ha aiutato molto. E io la amo, ovviamente. Un giorno ci sposeremo, questo è certo. È anche il sogno di mia madre. Quindi un giorno accadrà, perché no”, ha detto Cristiano Ronaldo a Good Morning Britain. “La nostra relazione è perfetta. Lei per me è anche un’amica. Parliamo molto. Io con lei apro il mio cuore e lei fa lo stesso con me”, ha aggiunto il campione, che oltre ad Alana Martina è padre anche di Cristiano Junior, Eva e Matteo, il primo avuto da una donna sconosciuta mentre i gemelli sono frutto del lavoro di una madre surrogata.

La data del matrimonio tra Cristiano Ronaldo e Georgina

Al momento non c’è ancora una data del matrimonio di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Qualche tempo fa si era parlato di una cerimonia a Torino ma non è da escludere un rientro a Madrid, città che ha fatto conoscere ed innamorare il calciatore e la modella, oggi testimonial di Yamamay.