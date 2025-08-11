Cristiano Ronaldo sposa Georgina, l’annuncio di lei con l’incredibile anello

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano. Ad annunciarlo è stata la modella, attraverso un post su Instagram in cui ha mostrato un anello di diamanti gigantesco e incredibile. Non si sa quanto valga di preciso, ma è probabile che si sia oltre le decine di migliaia di euro. “Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite”, ha scritto la compagna di CR7 nel mostrare il prezioso al dito. In un amen il post è diventato virale, con la notizia che è rimbalzata su tutte le agenzie del mondo. La modella argentina e il calciatore portoghese hanno cominciato a frequentarsi quasi 10 anni fa, dopo la fine della relazione di lui con Irina Shayk.

Correva l’anno 2016 quando il fuoriclasse lusitano incontrò per la prima volta Georgina nel negozio Gucci di via Castellana a Madrid. Qui lei lavorava come commessa. Cristiano pare che venne folgorato, decidendo di tornare ogni giorno nello store fino a quando non riuscì a strappare alla donna l’appuntamento tanto desiderato. Fu così che sbocciò l’amore! Qualcuno, però, è scettico su tale versione della conoscenza che sa molto di favola. Fatto sta che i due hanno iniziato a fare coppia fissa da allora e nel giugno 2017 hanno accolto due gemelli, Eva e Mateo, tramite maternità surrogata.

Risale invece al novembre 2017 la nascita di Alana Martina. Georgina ha poi partorito due gemelli, Angel e Bella Esmeralda, il 18 aprile 2022. Il piccolo è deceduto subito dopo la venuta alla luce, la piccina invece è sopravvissuta. Per quel che riguarda il matrimonio in arrivo, per ora non è stato rivelato nessun dettaglio. Senza dubbio CR7 organizzerà tutto a puntino e saranno delle nozze fiabesche. Attualmente lui indossa i colori dell’Al-Nassr. Con il club saudita ha un contratto faraonico per altre due stagioni: guadagnerà 200 milioni di euro l’anno.

Non è la prima volta che si parla di nozze per Cristiano e Georgina. Ma è la prima volta che ci sono notizie ufficiali sull’evento. Smentite invece le indiscrezioni circolate lo scorso anno. Qualcuno sussurrò che i due si fossero sposati in gran segreto. Motivo? Perché lui, durante la presentazione di un suo canale You Tube, chiamò la compagna moglie. Tale faccenda generò un qui pro quo e molte altre congetture. Fu Ronaldo stesso a smentirle, spiegando che non aveva sposato Georgina, seppur sottolineò che non escludeva di farlo in futuro. Quel futuro menzionato allora si è fatto presente. E nozze siano!