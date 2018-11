Cristiano Ronaldo e l’orologio di diamanti: parla Maurizio Costanzo

L’orologio di diamanti di Cristiano Ronaldo: Maurizio Costanzo difende il calciatore

Continua a far discutere l’orologio di Cristiano Ronaldo. Qualche giorno fa l’attaccante della Juventus si è presentato in conferenza stampa con un prezioso gioiello. Un orologio di diamanti, personalizzato, dal valore di oltre due milioni di euro. Un acquisto che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. C’è chi lo ha trovato uno schiaffo alla povertà e chi invece una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi che non possono certo permettersi accessori simili. Diversa la posizione di Maurizio Costanzo, che ha difeso il portoghese nella rubrica che da tempo cura sul settimanale Nuovo Tv. A detta del conduttore e giornalista Cristiano non può avere colpe per via della sua ricchezza, che si è guadagnato da solo.

Le parole di Maurizio Costanzo su Cristiano Ronaldo

“Non si può pretendere che Cristiano Ronaldo si senti in colpa perché è ricco: lui quei soldi se li è guadagnati. Quindi perché non dovrebbe spenderli come meglio crede? Se questo giocatore pensa che un orologio ricoperto di diamanti sia un valore, se lo compra e fa bene. Non vedo nessuno scandalo in questo. Anche perché non spetta certo a Ronaldo occuparsi della dignità dei lavoratori o di chi non ha sufficienti capacità economiche”, ha sentenziato Maurizio Costanzo.

Maurizio Costanzo difende anche la Cipriani e la Leotta

Di recente Maurizio Costanzo ha difeso pure Diletta Leotta e Francesca Cipriani. Della prima ha lodato la voglia di cambiare emittente televisiva nonostante il successo e di tentare nuove strade lavorative. Della seconda Costanzo apprezza invece la spontaneità che da sempre la contraddistingue.