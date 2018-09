“Cristiano Ronaldo si faceva fare la manicure da Irina Shayk”: il gossip a Vieni da me di Caterina Balivo

I gossip e gli aneddoti su Cristiano Ronaldo non mancano mai. L’ultimo è arrivato da Vieni da me, il nuovo programma Rai di Caterina Balivo. Il paparazzo Maurizio Sorge ha rivelato in diretta tv di aver fotografato qualche tempo fa il nuovo calciatore della Juventus mentre si faceva fare una manicure dall’ex fidanzata, la top model Irina Shayk. Come raccontato dal fotografo, i due si trovavano alle Maldive e lo sportivo aveva addirittura prenotato un atollo tutto per sé, per la sua ex e per il suo entourage. “Venti persone della sua sicurezza hanno provato a salire sulla mia barca”, ha raccontato Sorge. Che ha poi lanciato lo scoop: “Ronaldo si faceva fare la manicure dalla fidanzata”. Un’affermazione che ha fatto storcere il naso al pubblico in studio, incredulo davanti ad una rivelazione del genere. Ma l’uomo è andato fino in fondo, tanto da aggiungere: “È vero, ho anche le foto”.

Il nuovo attaccante della Juventus è da sempre attento al suo aspetto fisico

Che Cristiano Ronaldo sia molto attento al suo aspetto fisico non è di certo una novità. Il portoghese cura molto il suo corpo, con un costante allenamento e una dieta sana. Qualche anno fa, prima del suo arrivo a Torino, Cristiano è stato pizzicato con lo smalto nero ai piedi. Una stravaganza che ha diviso l’opinione pubblica e di cui il diretto interessato non ha mai parlato. Ronaldo è infatti restio ad aprirsi sulla sua vita privata: preferisce concentrarsi sul suo lavoro, che da sempre gli regala grandi soddisfazioni.

Ecco perché Cristiano Ronaldo e Irina Shayk si sono lasciati

Irina Shayk e Cristiano Ronaldo sono stati insieme per cinque anni, dal 2010 al 2015. A chiudere il rapporto è stata la modella russa, stanca dei continui tradimenti del giocatore e dell’invadenza di Maria Dolores, la madre di lui. “Con Cristiano mi sentivo brutta e infelice”, ha detto Irina al giornale spagnolo Hola. Oggi la Shayk ha ritrovato la serenità accanto al divo di Hollywood Bradley Cooper mentre Ronaldo è impegnato con Georgina Rodriguez.