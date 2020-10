Cristiano Ronaldo è guarito dal Coronavirus: l’annuncio della Juventus

Cristiano Ronaldo è guarito dal Covid. La notizia che tutti i suoi tifosi stavano aspettando è arrivata. E a dare l’annuncio è stata proprio la Juventus, che ha dovuto fare a meno del suo fuoriclasse in una partita molto importante di Champions League. Mercoledì la Juve ha affrontato il Barcellona, in una sfida valida per la fase a gironi, e ha perso per due reti a zero. Nessuno può sapere se la presenza in campo di Ronaldo avrebbe fatto la differenza, ma ci sarà tempo per recuperare.

Come fosse uno scherzo del destino, Cristiano è risultato negativo al Coronavirus dopo soli due giorni dalla partita col Barcellona. Ma non c’è tempo di guardare alle spalle, adesso è tempo di guardare avanti e la possibilità di riavere Ronaldo disponibile è ovviamente un valore aggiunto per la squadra. Dal profilo Twitter della Juventus è giunta la notizia della guarigione dell’attaccante portoghese. Si è negativizzato dopo diciannove giorni di isolamento.

Sul sito della squadra di calcio torinese è stato scritto che Cristiano Ronaldo ha effettuato il tampone per il Covid e che ha dato esito negativo. Il calciatore quindi è stato dichiarato guarito e non è più sottoposto al regime di isolamento domiciliare. Nessun accenno invece su quando potrà tornare in campo. Potrebbe succedere già domenica pomeriggio contro lo Spezia. Oppure potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già domani ma scendere in campo nel prossimo match della Juventus.

C’è da dire che Ronaldo è sempre stato asintomatico e lo ha pure dimostrato sui social. Dopo la notizia della sua positività, infatti, non ha mai smesso di allenarsi a casa. Ha anche pubblicato un video in cui è sul tapis roulant per incitare i suoi compagni di squadra prima dell’ultima partita di Champions League. Non sono mancate anche le polemiche, nate dopo alcune sue foto pubblicate sui social.

Ma tutto ha dimostrato il fatto che Ronaldo è stato asintomatico, quindi le sue condizioni potrebbero essere già ottimali per scendere in campo domenica pomeriggio. La decisione è nelle mani di coach Andrea Pirlo.