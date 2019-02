Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: grave lutto per la coppia

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in lutto

Dopo la dura notte vissuta a Bergamo a causa della partita di Coppa Italia persa contro una sorprendente Atalanta, Cristiano Ronaldo si ritrova a vivere un altro momento difficile. Oggi, infatti, è una giornata di lutto per il fuoriclasse portoghese. Proprio nelle ultime ore è emersa sul sito della Gazzetta dello Sport e un po’ su tutto il web la notizia della morte del suocero di Ronaldo, ovvero il padre di Georgina Rodriguez. Un duro colpo per la bella e prorompente compagna di CR7. Già da diversi giorni, la modella argentina si trovava a Buenos Aires, come dimostrano i suoi ultimi movimenti su Instagram, per via delle cattive condizioni in cui vigeva il povero padre. All’età di 70 anni, dunque, il signor Rodriguez lascia la vita terrena e, tra il dolore dei familiari, il mondo del gossip si concentra principalmente su Georgina.

Morto il suocero di Cristiano Ronaldo

Restando in tema sportivo, l’ormai defunto padre della signora Ronaldo era un ex allenatore di calcio. La ragazza Argentina vivrà un periodo sicuramente difficile da oggi in poi. Compito di Cristiano Ronaldo sarà quello di restare accanto alla sua amata per cercare di darle il conforto di cui necessita in questo momento. Gli impegni dell’attaccante, però, non sono assolutamente da sottovalutare. Tra non molti giorni, infatti, lo attende la partita d’andata degli ottavi di Champions League. Gara che lo vede protagonista contro una sua ex grande rivale spagnola: l’Atletico Madrid.

Georgina in Argentina e Cristiano in Italia per lavoro

Dunque, da quel che si evince sul web, Georgina si trova in Argentina per la morte del caro padre. Cristiano Ronaldo, invece, ha giocato in Italia mercoledì sera. Si sarà poi precipitato dalla famiglia della sua donna per il grave lutto subito? Al momento non sembrano esserci notizie certe in merito all’attuale posizione del calciatore della Juventus.