Cristiano Ronaldo accusato da una modella: “È uno psicopatico e un bullo”

Cristiano Ronaldo accusato nuovamente da un’altra donna

Il bomber della Juventus torna nuovamente a far parlare di sé. Ma, stavolta non c’entrano nulla le sue prodezze in campo. Quel che infanga, oggi, Cristiano Ronaldo è l’accusa di un’altra donna. Dopo gli innumerevoli processi contro di lui, ecco che ne arriva subito un altro. A parlare e rilasciare una pungente intervista a Sun è la modella Jasmine Lennard che, si lascia andare a delle rivelazioni assurde sul fuoriclasse portoghese. Saranno vere o è semplicemente voglia di entrare nel mondo del gossip per qualche giorno? Ecco, intanto, cosa dichiara la donna trentatreenne sul conto di CR7. Inutile dire che quanto verrà riportato sotto, ha già creato un delirio sull’intero mondo del web. Anche i legali del calciatore pare siano già attivi sul fronte difensivo.

Jasmine Lennard accuse gravi contro Cristiano Ronaldo

Queste le parole della modella: “Io non ho paura di lui. Ho tenuto dentro tutti i suoi sporchi segreti per troppo tempo e ce ne sono molti. Ho le prove per farlo. E adesso farò di tutto per aiutare Kathryn Mayorga nella sua causa contro Cristiano Ronaldo“. Continua dicendo: “La gente non immagina di cosa sia capace. Se sapesse solo la metà di quello che so io proverebbe orrore”. Come spiegato sopra, i legali dell’attaccante juventino hanno subito rispedito le accuse al mittente, definendole false. Ronaldo e la Lennard hanno avuto una relazione risalente a circa una decina di anni fa.

Jasmine Lennard pubblica un post e lo cancella subito dopo

Jasmine Lennard, come se non bastasse, rincara la dose definendo il calciatore uno psicopatico. Il tutto avviene tramite un tweet che, però, la showgirl cancella subito dopo. “Deve riconoscere di avere dei problemi mentali. Ha detto bugie sui suoi figli e le loro mamme. Non è nient’altro che un bullo e un bugiardo. Mi diceva che se avessi frequentato qualcun’altro o se avessi lasciato la mia casa mi avrebbe rapita, tagliata a pezzi, messa in una borsa e gettata in un fiume. Ho le prove di tutto quello che sto dicendo”. Insomma, delle vere e proprie accuse che non fanno altro che mettere il calciatore in cattiva luce. Vedremo come andrà a finire tutta la vicenda nei prossimi giorni.