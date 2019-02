Cristiano Ronaldo, dramma per la madre: “Combatto contro il cancro”

Cristiano Ronaldo, la madre annuncia di essere stata colpita da un tumore: “Sto combattendo la battaglia per la vita”

La madre di Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro (64 anni), sta combattendo la battaglia contro il cancro. A rivelarlo è lei stessa, durante un’intervista rilasciata a una tv portoghese. In particolare, la donna ha reso noto che le è stato diagnosticato un tumore al seno sinistro: “Sto combattendo la battaglia per la vita”. Purtroppo non è la prima volta che si ritrova a lottare in una simile circostanza, visto che 12 anni fa, più precisamente nel 2007, dovette fare i conti sempre con un tumore e sempre al seno. In quell’occasione a quello destro.

“Sono stata operata a Madrid e ho effettuato un ciclo di cure specialistiche, adesso lotto per guarire dalla malattia”. Le parole della madre di Cristiano Ronaldo sulla malattia

“Sono stata operata a Madrid e ho effettuato un ciclo di cure specialistiche, adesso lotto per guarire dalla malattia”, ha rivelato la signora Dolores (come ha riportato Fanpage.it) che dopo l’annuncio è volata in Italia dal figlio per abbracciarlo in occasione del suo 34esimo compleanno, festeggiato pochi giorni fa. La mamma del fuoriclasse lusitano non ha però voluto fornire altri dettagli “della vicenda personale e della patologia che l’ha costretta all’intervento e poi alla radioterapia”. Ricordiamo che Cristiano, nel 2009, donò 100.000 sterline (più o meno 115 mila euro) all’ospedale di Madeira che curò sua madre durante la battaglia contro il primo cancro che l’aggredì.

Cristiano Ronaldo e il processo di risonanza internazionale: le parole di mamma Dolores sulla vicenda

Durante l’intervista la madre di CR7 ha anche parlato del processo di risonanza internazionale che vede protagonista il figlio, accusato di aver abusato di Kathryn Mayorga. I fatti contestati risalgono a 9 anni fa, quando l’asso portoghese si ritrovò a soggiornare qualche giorno a Las Vegas. “Ho fiducia in mio figlio, lo conosco bene e gli credo quando dice di essere estraneo alla vicenda. Quando la donna ha accettato di salire in stanza credeva che ci sarebbe andata per giocare a carte?“, ha dichiarato la signora Dolores, riferendosi alla Mayorga.