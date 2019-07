Malgioglio contro gli influencer: “Instagram toglie i like? Idea geniale”

Cristiano Malgioglio ed il post di fuoco contro chi compra like su Instagram

Quando vuole, Cristiano Malgioglio sa essere una vera Shady Queen. Il famosissimo cantautore italiano conosce benissimo i modi per far parlare di sé e quando c’è da esprimere un parere su fatti attuali non si tira mai indietro. Nel corso di questa settimana il celebre social Instagram sta effettuando un aggiornamento che cambierà tantissime cose. Molto presto pare che i like sotto le foto degli utenti non saranno più visibili. Ciò ha mandato in panico alcuni influencer, tra i quali anche Chiara Ferragni che si è detta addirittura preoccupata. Stamattina, dunque, Cristiano Malgioglio ha voluto dire la sua su questo aggiornamento e l’ha fatto con i suoi soliti modi conditi sempre da tantissima ironia. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha scatenato così tantissimi sorrisi tra i suoi follower (che su Instagram, pensate, sono quasi un milione).

“E ora come faranno quelli che hanno comprato i like?” la frecciatina di Malgioglio

Prendendo spunto da un post creato dalla pagina Instagram Trash Universale, Cristiano Malgioglio ha tirato una frecciatina verso coloro che, durante la loro carriera da influencer, hanno acquistato follower e like per accrescere la propria popolarità. Ecco le parole del cantante di Danzando Danzando: “Come faranno quei personaggi famosi … naturalmente non tutti … che hanno comperato dei finti like di provenienza di Nazioni dove non sono per niente conosciuti … ma totalmente sconosciuti? Idea geniale di Instagram . Io ballo e sapete perché? Io non appartengo a questa categoria … ma siete solo voi i veri like che arricchite il mio profilo. Vi amo. Grazie.” Inutile dire che per il suo post l’approvazione è stata davvero alta. Il video infatti ha raggiunto in pochi minuti migliaia di like (che sono ancora visibili).

Cristiano Malgioglio ha fatto impazzire anche Paris Hilton

Da quando si sono incontrati a Domenica Live, da Barbara D’Urso, Paris Hilton è letteralmente impazzita per il presidente de La Repubblica delle Donne. L’ereditiera, spesso e volentieri, posta e riposta video del cantante italiano nel suo profilo Instagram facendo la felicità dello stesso Cristiano. Insomma, il nostro Malgy, tra ospitate nei programmi Spagnoli e battute scambiate con delle vere e proprie celebrità, può ritenersi una quasi star internazionale.