Cristiano Iovino, non solo Ilary: flirt con De Lellis e l’ex di De Martino

I segreti di Cristiano Iovino, l’uomo del “caffè” di Ilary Blasi. Lui afferma che con l’ex moglie di Francesco Totti ha avuto una “frequentazione intima”, lei nicchia e sostiene tuttora in modo non del tutto convincente “solo un caffè”. Il magazine Chi, nell’ultimo numero in edicola, ha passato ai raggi x la vita sentimentale del personal trainer rivelando indiscrezioni alquanto curiose e interessanti. Una è quella che vede protagonista l’influencer Giulia De Lellis, oggi felice con Carlo Gussalli Beretta, rampollo bresciano di una delle famiglie più ricche d’Italia.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini scrive che tra le “conquiste ‘non’ ufficiali” di Iovino c’è proprio la De Lellis. Con lei, assicura il magazine, ha avuto una storia segreta dopo la prima crisi avuta con Andrea Damante. Inoltre Chi ha spifferato che in passato ha avuto relazioni intime anche con Mariana Rodriguez, Zoe Cristofoli e Sabrina Ghio, ex tronista di Uomini e Donne. Tutte storie passionali ma brevi, perché Cristiano è uno spirito libero che difficilmente si lega per molto tempo a una donna.

Si arriva ai giorni nostri. Sempre la rivista diretta da Alfonso Signorini afferma che ora Iovino si sta vedendo con un’ex di Stefano De Martino, la modella Chiara Scelsi. Anche in questo caso nessun sbandieramento pubblico. Cristiano è persona che non vuole finire un giorno sì e l’altro pure sulle copertine della cronaca rosa.

Cristiano Iovino, una vita tra Messico e Italia

Chi magazine ha anche raccontato la storia professionale e umana del giovane. A Roma, anni fa, si è dato da fare come pierre di party notturni e come personal trainer, due lavori che lo hanno inserito nella dolce vita della Capitale.

Dopo aver messo da parte qualche soldino, ha aperto un centro estetico, sempre a Roma, frequentato da alcuni vip. Dopodiché ha chiuso tale attività, spostando i suoi affari in Messico, precisamente a Tulum, nello Yucatan. Qui ha cominciato a fare negoziazioni immobiliari. Per questo durante l’anno trascorre molto tempo nel Paese del Centro America. A breve sarà a Roma: Francesco Totti lo ha chiamato a testimoniare a suo favore nel processo con l’ex moglie Ilary Blasi.