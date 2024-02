Cristiano Iovino, flirt con una nota ex GFVip: scoppia il caos

Nell’ultimo periodo si è parlato molto di Cristiano Iovino, meglio conosciuto come “l’uomo del caffè“. Il modello è recentemente finito al centro del gossip per il presunto flirt avuto con Ilary Blasi. Dopo l’uscita del documentario “Unica”, si è alimentata la speculazione che l’individuo con cui la presentatrice aveva condiviso il famoso caffè, scatenando così la crisi con Totti, fosse effettivamente Iovino. Qualche settimana fa, poi, l’imprenditore ha confermato il rumor, aggiungendo che quella con la Blasi era stata una vera e propria “frequentazione intima”.

Dopo mesi di silenzio, Iovino ha deciso di uscire allo scoperto rilasciando un’intervista bomba a Il Messaggero. Questo perché, a quanto pare, Totti gli avrebbe offerto un’ingente somma per svelare la reale natura del rapporto con la sua ex moglie. Insomma, sono state delle settimane piene per Cristiano. Ma, non è finita qui. Nelle ultime ore, è trapelata la notizia che il modello si starebbe frequentando con una nota ex concorrente del Grande Fratello Vip: Oriana Marzoli.

In questi giorni, la venezuelana si trova a Milano ospite dell’ex “nemica” Antonella Fiordelisi. Le due hanno documentato le loro uscite sui social e pare proprio, insieme alle due, ci sia stato più volte Iovino. La cosa ha fatto molto scalpore, dato che Cristiano e Oriana avevano avuto già una frequentazione di alcune settimane un paio di anni fa.

Successivamente, nel pomeriggio, l’ex fidanzato di Oriana, Daniele Dal Moro, ha pubblicato un thread che alludeva a questo flirt, seguito poi dal segui reciproco di lei e Cristiano. Quelle che erano solamente voci sono state poi confermate proprio poco fa, dato è circolata una foto che ritrae Oriana e Cristiano a cena insieme. Infine, Amedeo Venza ha annunciato su Instagram che i due si stanno ufficialmente frequentando, segnando la fine definitiva della storia con Dal Moro.

Da lì, Oriana è stata inondata da critiche da parte dei fan della coppia “Oriele“, dato che solamente pochi giorni fa aveva annunciato la fine definitiva con l’imprenditore, con tanto di messaggi e vocali pieni di lacrime. Nel giro di pochissimo tempo, però, la venezuelana ha già voltato pagina proprio con Cristiano Iovino. A questo punto, non resta che attendere per scoprire come si evolverà questa storia.