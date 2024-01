Cristiano Iovino beccato con Chiara Scelsi, il gossip: foto e dettagli

Cristiano Iovino, personal trainer e colui che, secondo i gossip, avrebbe preso il famoso caffè con Ilary Blasi, è stato recentemente beccato con la modella Chiara Scelsi. Ad immortalarli è stato Chi Magazine, che ha anche rivelato alcuni dettagli in merito a questa presunta frequentazione.

Cristiano Iovino e la presunta frequentazione

Il settimanale di Alfonso Signorini ha raccontato come i due avrebbero, in primo luogo, preso parte ad una cena tra amici. In questo momento di convivialità, Cristiano e Chiara sarebbero stati immortalati nell’Osteria delle Coppelle a Milano. Sembra poi che, dopo la cena, i due siano andati a casa di lei e avrebbero trascorso la notte insieme. Il giorno dopo, inoltre, sarebbero stati beccati dai fotografi mentre si abbracciavano, nei pressi del palazzo in cui vivrebbe la modella. Gli scatti riportati dal settimanale rappresenterebbero i primi che li ritraggono insieme.

Non è chiaro, attualmente, se tra i due sia in corso una frequentazione. Per il momento, si tratta solo di voci non confermate e che vanno prese con le pinze. Chissà se, alla luce di questo gossip, Cristiano e Chiara possano scegliere o meno di dire la loro a riguardo.

Ilary Blasi-Cristiano Iovino: l’indiscrezione di Fabrizio Corona

Solo poche settimane fa, Fabrizio Corona, attraverso Dillinger News, aveva riportato come Cristiano Iovino sarebbe colui con cui Ilary Blasi avrebbe preso il famoso caffè. Ad aver fatto incontrare lui e la nota conduttrice Mediaset sarebbe stata Alessia Solidani, hair stylist nonché amica di Ilary. Corona non si era fermato qui e aveva sostenuto come Iovino non fosse un personal trainer, bensì un viaggiatore in cerca di avventura e senza fissa dimora. Secondo Dillinger, inoltre, Ilary e Cristiano si sarebbero visti più volte durante il periodo di ascesa della conduttrice, quando andava spesso a Milano per lavorare.

Corona non si era fermato lì e aveva anche sostenuto che, nel docufilm Unica, Ilary Blasi avesse omesso una chat tra lei e Cristiano, proprio quella che Francesco Totti avrebbe visto e che lo avrebbe fatto infuriare. Corona aveva poi riportato come la storia tra la conduttrice Mediaset e Iovino sarebbe durata pochissimo e che quindi si sarebbe trattato di una semplice avventura.