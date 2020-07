Cristiano Caccamo si svela: la fidanzata perfetta e Diana Del Bufalo

Cristiano Caccamo è sempre stato molto misterioso sulla sua vita sentimentale, ma su una persona invece è sempre stato chiaro. Stiamo parlando di Diana Del Bufalo. I due sono unitissimi, hanno un rapporto allegro, sincero e profondo, per questo non rare volte si è parlato di un rapporto fra i due che andasse oltre l’amicizia. I gossip non si sono fermati neanche quando Diana è venuta allo scoperto con il suo nuovo fidanzato Edoardo, dopo la fine della storia con Paolo Ruffini. Cristiano invece è sempre single, non appare sulle riviste o sui siti di cronaca rosa con una fidanzata al suo fianco ma le fan attendono sempre di scoprire novità. Cosa bolle in pentola in questo periodo nella vita amorosa di Cristiano Caccamo? Tornando alla ribalta con un nuovo progetto, ovvero il film su Netflix Sotto il sole di Riccione, i riflettori si sono riaccesi sulle sue vicende sentimentali. E indovinate un po’? Sì, anche su Diana!

Cristiano Caccamo non è fidanzato, e su Diana Del Bufalo chiarisce ancora una volta: “Una sorella”

L’attore, che ha scritto il suo primo romanzo Chiedimi la luna in uscita a settembre, ha rilasciato un’intervista al settimanale F. Qui ha parlato della sua vita sentimentale, chiarendo subito, ancora una volta, il rapporto con Diana Del Bufalo: sono solo ottimi amici. E soprattutto non c’è mai stato niente fra loro: “La considero una sorella”, ha aggiunto. Cristiano Caccamo non è fidanzato al momento, ma ha le idee chiare su come dovrebbe essere la ragazza con cui impegnarsi seriamente. Insomma, la sua fidanzata ideale. In una donna cerca la bellezza, essendo un esteta, ma anche dentro non solo fuori. Gli piacerebbe avere una compagna genuina, che non si prende molto sul serio e che sia dotata di ironia. Anche lui è un tipo che sa ironizzare sui suoi difetti, per cui gli piacerebbe avere accanto una persona così. E soprattutto vuole accanto una persona trasparente.

Cristiano Caccamo si racconta: il colpo di fulmine non è nei suoi piani

Cristiano ha poi raccontato che essere così tanto apprezzato dalle donne a volte lo mette a disagio, ma riesce a combattere la timidezza facendo battute. I complimenti lo fanno arrossire. Non è un tipo da colpo di fulmine, non gli è mai successo fino a oggi anche perché, ha detto, è una persona a cui serve del tempo per capire se una donna gli piace davvero o meno.