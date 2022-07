Cristiana Capotondi incinta, l’episodio di Amalfi: parla il pasticciere

Sì, Cristiana Capotondi è incinta. La popolare attrice aspetta il suo primo figlio dal compagno storico, il conduttore e imprenditore Andrea Pezzi. La notizia è stata lanciata per prima da Diva e Donna e ora trova conferma sulle pagine del settimanale Di Più, dove nell’ultimo numero è presente un’intervista al pasticciere amalfitano Nicola Pansa. Quest’ultimo conosce da anni la Capotondi e ha avuto modo di incontrarla anche di recente con il pancino che cresce.

L’esperto di dolci ha spiegato alla rivista edita da Cairo Editore che Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi frequentano da anni la sua pasticceria, tra le più rinomate ad Amalfi. Qualche settimana fa la coppia si è recata nel locale per un dopocena.

“Ho proposto a Cristiana di abbinare il dolce che aveva ordinato al limoncello ma lei mi ha risposto: “Non posso bere alcolici, sto aspettando un bambino”. Era felice e anche il suo compagno lo era”

La storia d’amore tra Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi

Al momento i diretti interessati non hanno ancora confermato la gravidanza: la coppia è molto riservata. Nonché una delle più solide e affiatate del mondo dello spettacolo. Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi – che non sono attualmente sposati – si amano dal 2007. Tutto è iniziato grazie ad un viaggio in aereo anche se i due si erano già visti prima in un programma televisivo.

Una lunga storia d’amore quella tra Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi che, come capita spesso, ha vissuto anche dei brutti momenti di crisi. Ad un certo punto, come confessato dalla stessa attrice che ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo da bambina, la gelosia l’ha portata ad allontanarsi.

La Capotondi era diventata troppo insicura e possessiva nei confronti del suo partner e per superare questo momento turbolento hanno adottato la tecnica della castità. Per mesi non si sono neppure sfiorati e hanno cercato di migliorare il loro rapporto in altri ambiti. Una strategia che si è rivelata azzeccata e oggi Cristiana e Pezzi sono più uniti che mai.

Il prossimo settembre Cristiana Capotondi compirà 42 anni mentre Andrea Pezzi ne ha 48. Per entrambi si tratta del primo figlio. La Capotondi ha più volte ribadito in passato di non essere ossessionata dalla maternità: “Se un giorno succederà sarò felice, altrimenti pazienza”. E quel giorno ora è arrivato…