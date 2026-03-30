Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi, clamoroso ritorno di fiamma: ma è ancora mistero sul padre della figlia

Clamoroso ritorno di fiamma tra Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi: questo almeno è ciò che sostiene Diva e Donna che assicura che l’attrice 45enne e l’imprenditore sono tornati a fare coppia, a distanza di circa 5 anni dalla rottura. Il settimanale ha sorpreso i due mano nella mano e intenti ad abbracciarsi calorosamente. Immagini che, in effetti, lasciano pochi dubbi sul fatto che la relazione, finita nel 2021, abbia ripreso quota. Cristiana è diventata mamma nel 2022. Quando annunciò di avere accolto la figlia Anna, tutti credettero che il padre fosse Pezzi. E invece, a gran sorpresa, l’attrice comunicò che il papà è un altro uomo. Ancora oggi, pubblicamente, non si conosce l’identità di tale misteriosa persona. Capotondi, in un’intervista rilasciata a Sette ad agosto 2025 aveva rivelato di aver concepito la piccola al di fuori della coppia tradizionale, lasciando intendere che il padre della bimba fosse presente nella crescita del frutto d’amore.

Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi sono tornati insieme: il retroscena

Per quanto riguarda il rapporto con Pezzi, Capotondi rivelò che la relazione era giunta al capolinea proprio quando annunciò che era diventata madre. In quell’occasione chiarì che la storia sentimentale lunga 15 anni era stata interrotta mesi prima. Sottolineò però di essere rimasta in ottimi rapporti con Andrea, ringraziandolo sentitamente per esserle stato vicino durante la gravidanza, nonostante il padre fosse un altro uomo.

A quanto pare, Cristiana e l’imprenditore non hanno mai smesso di sentirsi e di rimanere in contatto. Ora sono rispuntati insieme, mano nella mano. Non è dato sapere da quanto tempo abbiano ripreso a frequentarsi, sempre ammesso e non concesso che ci sia stato il ritorno di fiamma. Entrambi sono sempre stati molto riservati sulle loro vicende private. E c’è da scommettere che lo saranno anche questa volta. Le immagini, però, parlano chiaro e denotano una ritrovata sintonia amorevole. Resta da capire anche quale ruolo abbia Andrea nelle dinamiche con la piccola Anna.

Tra Pezzi e Capotondi la scintilla scoccò nel lontano 2007, quando si incontrarono a bordo di un aereo. La love story è naufragata dopo 15 anni. Sia lei sia lui non hanno mai spiegato pubblicamente i motivi relativi alla rottura.