Cristian Imparato confessa: Michael e Onestini? “Spero esca fuori altro”

Cristian Imparato senza filtri dopo il Gf: prima attacca Guendalina Tavassi e poi torna a parlare di Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini

Al Grande Fratello 16 Cristian Imparato si è fatto conoscere per essere una persona che non le manda di certo a dire. Oggi, dopo la sua eliminazione dal reality, è stato intervistato da Giada Di Miceli durante Non succederà più (programma radiofonico in onda su Radio Radio), ed anche questa volta non ha avuto peli sulla lingua. Cristian ha parlato di nuovo di Michael Terlizzi, tirando in ballo Onestini e facendo delle chiare allusioni sui due. La persona verso la quale ha mosso pesanti critiche, però, è stata Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello che ha pesantemente litigato con lui, sia fuori che dentro la Casa. Cristian e Guendalina, stando a quanto dichiarato da lui, avrebbero pure provato a chiarire recentemente ma, ad oggi, l’opinione che il cantante ha su di lei non è comunque delle migliori.

Gf 16, Cristian Imparato a ruota libera: Michael e Onestini? “Dormivano a letto insieme, spero che esca fuori dell’altro”

A Cristian Imparato, ovviamente, è stato chiesto di dire la sua su Michael Terlizzi (perché con lui e su di lui si è spesso confrontato al Gf). “Come tipo esteticamente mi piace. Quando ho sentito che lui sarebbe entrato in Casa ero allettato, poi quando l’ho conosciuto c’ho parlato e ho capito che mai e poi mai potrebbe avere qualcosa in più con me qualora anche lui fosse gay. Adesso lo vedo proprio come un fratello”, ha confessato Cristian oggi. Le voci su Michael e Onestini riportate dal figlio di Serena Grandi a Domenica Live? Imparato non le ha confermate né smentite ma, senza girarci troppo intorno, ha detto: “Lui e Onestini dormivano a letto insieme, spero che esca fuori dell’altro, voglio delle conferme anche io”.

Grande Fratello 16, Cristian Imparato non risparmia critiche a Guendalina Tavassi: l’attacco dopo il Gf

Guendalina Tavassi, ricordiamolo, al Gf 16 era stata invitata dopo una segnalazione portata a Pomeriggio Cinque. A Barbara d’Urso aveva raccontato di essersi messa in contatto con Fabrizio, un ex di Cristian che aveva confermato i ritocchi estetici di Imparato (che lui aveva smentito in passato). Ebbene oggi, a Radio Radio, l’ex gieffino ha dichiarato: “Mai avuto una storia d’amore con Fabrizio. Mi ci so visto una sera e poi l’ho salutato, con un bacio in fronte. La Tavassi voleva fare il business, voleva apparire sugli schermi, fare la prima donna perché era un po’ che non si parlava di lei. Ci sta che uno si strappa i capelli per arrivare alla sedia bianca della d’Urso”.

Cristian Imparato contro Guendalina Tavassi: “Un obbrobrio della società”

Ma Cristian Imparato ha avuto modo di rivedere Guedalina? Quando in radio gli è stato chiesto se i due avessero provato a chiarire, dopo lo scontro in diretta al Gf, lui ha risposto: “Più o meno sì. Più o meno sì, la storia delle punturine ha fatto ridere però ci vuole anche un po’ di tatto. Io e lei abbiamo praticato la chirurgia estetica in maniera diversa, lei era un obrobio della società, doveva, io perché ho perso venti chili. Abbiamo cercato la chirurgia per motivi diversi. Con quelle ali di gabbiano, tutta implasticata, sembra la bambola assassina”.