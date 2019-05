Michael Terlizzi, la rivelazione: “C’ha provato con Gianmarco Onestini”

Grande Fratello 16, la rivelazione del figlio di Serena Grandi: “Michael c’ha provato con Gianmarco Onestini”

Oggi a Domenica Live, durante alla pagina dedicata al Grande Fratello 16, l’argomento della discussione si è spostato di nuovo su Michael Terlizzi. A riscaldare gli animi degli ospiti presenti in studio, in particolare di Franco Terlizzi (papà di Michael), è stata una dichiarazione – inaspettata – di Edoardo Ercole. Il figlio di Serena Grandi ha raccontato di aver conosciuto Gianmarco Onestini subito dopo la partecipazione di quest’ultimo a Temptation Island Vip. Gianmarco al programma di Maria De Filippi partecipò come tentatore insieme a Michael Terlizzi e, secondo quanto riportato da Edoardo, avrebbe avuto “un momento” particolare con il figlio di Franco.

Michael Terlizzi a Temptation Island Vip, la rivelazione: “C’ha provato con Gianmarco Onestini”

Edoardo Ercole, come accennato sopra, oggi da Barbara d’Urso ha raccontato di aver conosciuto Gianmarco Onestini qualche mese fa. Il fratello di Luca era reduce dall’esperienza fatta a Temptation Island Vip e, secondo quanto raccontato dal figlio di Serena Grandi, “Michael sembrava aveva degli interessi nei suoi confronti”. Edoardo, invitato a chiarire la sua affermazione, ha allora svelato: “Gianmarco Onestini mi ha detto che a Temptation Island Vip ha avuto un episodio con Micheal, e mi ha detto: Michael ci ha provato con me”. Una rivelazione senza precedenti quella di Edordo di cui, molto probabilmente, si tornerà a parlare molto presto nella Casa del Gf.

Franco Terlizzi prende le difese di Michael: il botta e risposta a Domenica Live

Il racconto di Edoardo Ercole, inutile dirlo, ha spiazzato non poco il padre di Michael Terlizzi. Franco, chiaramente innervosito, si è addirittura rivolto al figlio di Serena Grandi affermando: “Guarda che partono le denunce. Se mio figlio è gay non mi interessa. Non sono preoccupato, io voglio solo la verità”. A cercare di calmare l’ospite, allora, è intervenuta Barbara d’Urso in persona. Dire che una persona è gay, ha spiegato la conduttrice, non può essere un’affermazione passibile di denuncia. “Altrimenti passi per omofobo”, ha chiarito Barbara.