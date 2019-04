Cristian Imparato rifatto: parla l’ex fidanzato parrucchiere di Guendalina Tavassi

Continuano a far discutere le labbra rifatte di Cristian Imparato, attualmente rinchiuso nella Casa del Grande Fratello 16. Dopo le accuse di Guendalina Tavassi a Domenica Live è spuntato proprio il parrucchiere della soubrette e web influencer. Che, com’è noto, ha avuto una liason con il vincitore di Io Canto. Fabrizio, questo il nome dell’hair stylist, ha mandato un video messaggio al programma domenicale di Canale 5, nel quale ha raccontato tutta la storia d’amore con il cantante. Una relazione piuttosto breve ma intensa, che ha lasciato il segno in entrambi. Secondo quanto raccontato da Fabrizio, l’incontro con Cristian sarebbe avvenuto a Palermo, la città natale di entrambi.

La liason tra Cristian Imparato e il parrucchiere Fabrizio

Dopo un primo appuntamento Fabrizio e Cristian si sarebbero sentiti solo telefonicamente per diversi mesi visto che l’hair styilist aveva poi lasciato la Sicilia per un lavoro a Roma. Qui sarebbe avvenuto il secondo incontro tra i due, che è stato più lungo del previsto. “Ci dovevamo vedere per un caffè ma poi siamo stati insieme più tempo”, ha specificato Fabrizio a Domenica Live. “Quando stavamo insieme gli ho chiesto delle labbra. Lui all’inizio negava poi ha confermato tutto. Ha detto di aver rifatto le labbra in seguito a un drastico dimagrimento dovuto ad una malattia”, ha spifferato l’esperto di bellezza.

Fabrizio attacca Cristian Imparato a Domenica Live

Nonostante i dolci momenti passati insieme, Fabrizio non ha apprezzato il modo in cui Cristian Imparato ha parlato della loro love story al Grande Fratello. “Per come mi ha disprezzato è una persona davvero piccola”, ha sentenziato il parrucchiere, che fino ad oggi – come confessato in un secondo momento da Guendalina Tavassi a Domenica Live – non aveva mai fatto coming out.