Cristian Imparato in lacrime a Domenica Live: lo sfogo

Cristian Imparato a Domenica Live perde le staffe: lo sfogo dell’ex gieffino

Oggi a Domenica Live ampio spazio è stato dato al Grande Fratello 16 e alle dinamiche che negli ultimi giorni stanno tenendo attaccati allo schermo il pubblico del reality. Gli ospiti della d’Urso hanno avuto modo di discutere ampiamente delle ultime vicende che hanno coinvolto i concorrenti ancora in Casa e, per l’ennesima volta, Cristian ha voluto ribadire il suo pensiero su Michael Terlizzi (che secondo lui starebbe nascondendo il fatto di essere gay). Le sue parole, però, sono state messe in dubbio da diversi telespettatori che, sui social, starebbero continuando ad attaccare l’ex gieffino. Lui allora da Barbara d’Urso ha provato a difendersi e, in lacrime, ha affermato di voler molto bene a Michael e di stare facendo tutto questo solo per aiutarlo.

Cristian Imparato in lacrime: lo sfogo a Domenica Live

Michael Terlizzi, secondo Cristian Imparato, starebbe nascondendo al pubblico di essere gay. L’atteggiamento che Cristian ha avuto nei suoi confronti dentro la Casa, però, non sarebbe piaciuto ai fan del figlio di Franco Terlizzi. Questi, come ha raccontato oggi Cristian, lo avrebbero accusato di essere una persona falsa e di aver giocato sporco con Michael al Gf. Quando a Domenica Live Franco Terlizzi ha detto di essere dello stesso parere, allora, Imparato è scoppiato in lacrime e, piangendo, ha confermato il suo affetto per Michael e ribadito la sua buona fede (non convincendo però del tutto il padre del ragazzo).

Michael Terlizzi gay? Le ultime rivelazioni a Domenica Live

Michael Terlizzi è gay? Secondo le ultime dichiarazioni di Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, il figlio di Franco Terlizzi prima di entrare nella Casa del Grande Fratello avrebbe fatto della avance a Gianmarco Onestini. Sarebbe successo a Temptation Island Vip la scorsa estate e a raccontare l’accaduto ad Edoardo sarebbe stato proprio Onestini qualche mese fa. Non sappiamo quanto di vero ci sia in questa storia ma qualcosa ci dice che presto se ne tornerà a parlare al Grande Fratello.