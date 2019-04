Cristian Imparato è gay: il coming out al Grande Fratello 2019

Cristian Imparato è gay. L’ex vincitore di Io Canto lo ha rivelato al Grande Fratello, durante una chiacchierata con Chicco Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari. Il cantante ha deciso di fare ufficialmente coming out anche se questa è una parola che non apprezza molto. “Io in televisione non ho mai fatto outing. Non mi piace andare in giro a dire di essere gay. Questa è una mia scelta. Però lo sono. In un contesto del genere sarebbe comunque uscito fuori, ma non sarei mai andato a nessuna parte a dirlo. Ma non avrei usato questa cosa nemmeno come strategia. Non la trovo una cosa d’aiuto. Penso che sia un continuo etichettare. Voi mica andate in tv a dire di essere etero. Ci sono molte persone che ci giocano. Anche io avrei potuto fare uscire un singolo e mostrami col fidanzatino di turno. Penso che non sia d’aiuto nella società. Io mi sento di fare così”, ha detto Cristian, ricevendo il plauso di Enrico Contarin.

Cristian Imparato vuole diventare presto padre

Seppur molto giovane – ha appena 23 anni – Cristian Imparato sente già la voglia di paternità. “Voglio un figlio. E sono certo che lo avrò. Se non crei un qualcosa di tuo…per me il mondo è un continuo. Io un po’ di esperienze le ho avute con i ragazzi e molti di loro mi dicevano dicevano di non volere bambini. Ma viva i bambini e viva la diversità”, ha ammesso il concorrente del Grande Fratello 2019.

Cristian Imparato gay: il gossip di Guendalina Tavassi

Poche ore prima del coming out di Crsitiam Imparato al Grande Fratello, Guendalina Tavassi ha spifferato a Pomeriggio 5 che il cantante ha avuto una storia d’amore con il suo parrucchiere e che ha le labbra rifatte.