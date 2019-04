Cristian Imparato è rifatto: la rivelazione di Guendalina Tavassi a Pomeriggio 5

Scoop a Pomeriggio 5 su Cristian Imparato. Guendalina Tavassi ha rivelato che l’ex vincitore di Io Canto ha avuto una storia con il suo parrucchiere. Una notizia che ha colto di sorpresa Barbara d’Urso, visto che Cristian non ha mai fatto coming out. “Lo so, però Cristian ha avuto una storia con il mio parrucchiere. Ora è finita: si sono lasciati perché Cristian non voleva trasferirsi a Roma. So che ha avuto dei problemi di salute”, ha replicato la Tavassi, reduce dall’esperienza su Rai Uno a Tale e Quale Show con Carlo Conti. Ma c’è di più: a detta di Guendalina, le labbra di Cristian sarebbero rifatte, nonostante le continue smentite del diretto interessato.

Cristian Imparato gay? Lo scoop di Guendalina Tavassi

“Il mio parrucchiere dice che Cristian ha fatto delle punturine alle labbra perché a causa dei problemi di salute è dimagrito parecchio”, ha aggiunto Guendalina Tavassi a Pomeriggio 5. “No, impossibile. Non è vero”, ha dichiarato Barbara d’Urso. “Invece sì, il mio parrucchiere le ha baciate”, ha sentenziato la Tavassi, che ha partecipato alla dodicesima edizione del Grande Fratello.

Cristian Imparato al Grande Fratello: come reagirà?

Le dichiarazioni di Guendalina Tavassi non passeranno inosservate: come reagirà Cristian Imparato, attualmente recluso al Grande Fratello 16?